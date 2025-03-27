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Orman Bölge Müdürlüğü’ne 478 geçici işçi alınacak

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek 478 geçici işçi kadrosu için yapılan başvurular sonrası kura çekimleri başladı.

Haber Merkezi
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Orman Bölge Müdürlüğü’ne 478 geçici işçi alınacak
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletmelere 336 adet orman işçisi, 100 adet arazöz şoförü, 14 adet greyder operatörü, 16 adet dozer operatörü, 10 adet ekskavatör operatörü, 1 adet iş makineleri operatörü ve 1 adet traktör şoförü olmak üzere toplamda 478 adet geçici işçi alımı için kura çekimleri başladı.

Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde yapılan kura çekimlerinde bugün Aydın, Fethiye, Milas, Nazilli ve Seydikemer İşletme Müdürlüklerine alınacak personellerin kura çekimi yapılıyor.

28 Mart Cuma günü ise Dalaman, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Muğla, Yatağan ve Yılanlı İşletme Müdürlüklerine alınacak personellerin kura çekimi yapılacak.

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