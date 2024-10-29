Orman köylüsüne 7 milyon 205 bin TL kredi desteği sağlandı

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin desteklenmesi kapsamında Çakırhacıibrahim, Aktarla, Saçmalıpınar, Yunusefendi, Zekeriya ve Çamlıbel köylerine 78 ünite dış cephe mantolama, Bakacak köyüne 3 ünite süt sığırcılığı, Muhapdede ve Çamlıbel köylerine de 6 adet fenni arıcılık olmak üzere toplamda 87 aileye kredi desteği sağlandı.

Ormanların Korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla orman köylüsünün sosyo-ekonomik projelerle desteklenmesi ile gelir seviyelerini artırmak, yaşam kalitelerini iyileştirmek ve orman üzerindeki olumsuz baskının azaltılarak ormanların sürdürülebilir yönetimi hedeflenmekte.