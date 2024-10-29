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Orman köylüsüne 7 milyon 205 bin TL kredi desteği sağlandı

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde orman köylülerinin desteklenmesi kapsamında 87 aileye 7 milyon 205 bin TL kredi desteği sağlandı.

Haber Merkezi
İHA
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Orman köylüsüne 7 milyon 205 bin TL kredi desteği sağlandı
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Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin desteklenmesi kapsamında Çakırhacıibrahim, Aktarla, Saçmalıpınar, Yunusefendi, Zekeriya ve Çamlıbel köylerine 78 ünite dış cephe mantolama, Bakacak köyüne 3 ünite süt sığırcılığı, Muhapdede ve Çamlıbel köylerine de 6 adet fenni arıcılık olmak üzere toplamda 87 aileye kredi desteği sağlandı.

Ormanların Korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla orman köylüsünün sosyo-ekonomik projelerle desteklenmesi ile gelir seviyelerini artırmak, yaşam kalitelerini iyileştirmek ve orman üzerindeki olumsuz baskının azaltılarak ormanların sürdürülebilir yönetimi hedeflenmekte.

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