ORSİAD: 2025’te iyileşmeyi hissedeceğimize inanıyoruz

ANKARA (EKONOMİ)

OSTİM OSB Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, 2024’teki ekonomik zorluklardan en çok sanayicinin olumsuz etkilendiğini, sanayicinin finansal kaynaklara ulaşmada zorlandığı, kurun baskılandığı, ana pazarlarda sorunların artığı, talebin azaldığı bir yılın geride kaldığını belirtti.

“Faiz indirimi umut oldu”

Yıl bitmeden gelen faiz indiriminin umut olduğunu söyleyen Çamur, “ 2.5 puanlık indirim reel sektör için anlam ifade etmeyebilir ama daha yüksek indirimler için güçlü bir sinyal, yeni bir dönem için iyi bir başlangıç. Olağanüstü bir durum olmaması halinde faiz indirimlerinin süreceğini düşünüyoruz. Aynı koşullarda devam edilmesi halinde, yeni yılın ikinci yarısından itibaren daha uygun maliyetle finansmana erişebileceğimizi, kur ve enflasyon arasındaki farkın eskisi gibi olmayacağını, faiz düştükçe kur artışının başlayacağını öngörüyoruz. Bu, ihracatçının global pazarda rekabet edebilmesi, pazar kaybetmemesi için çok önemli” dedi.

“İyileşmeyi ikinci yarıda hissedeceğiz”

Yeni yılda yüzde 30’luk asgari ücret artışına kaynak yaratmaya; verimliliği arttırmaya, masrafları kısmaya ve kurun artmasını beklemeye başlayacaklarını kaydeden Çamur, dış pazarlarda da sorun yaşandığına dikkat çekti. Çamur, “ Avrupa’daki ekonomik ve siyasi krizler, Çin’in baskısı, ABD’deki yönetim değişikliği gibi pek çok konunun etkisini hissediyoruz, hissedeceğiz. Ancak ülkemizin bu enflasyonist ortamdan çıkacağına, yılın ikinci yarısından itibaren iyileşmeyi daha çok hissedeceğimize dair umudumuz, çalışma azmimiz, üretme sevdamız, yatırım kararlılığımız aynen devam ediyor” diye konuştu. .

“11 ayda 12.5 milyar dolar ihracat yaptık”

Bu yılın 11 aylık döneminde 12.5 milyar dolar ihracatla Ankara’nın Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 4’ncü şehri sıralamasına girdiğini belirten Çamur, “Sanayi ve ticaret odalarımızla, OSB yönetimlerimizle yeni yılda da üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz. 2025 yılının, enflasyonun hayatımızdan çıktığı, ülkemizde ve tüm dünyada huzur ve barışın hâkim kılındığı bir yıl olmasını diliyoruz” dedi.