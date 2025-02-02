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ORSİAD Başkanı Çamur: Ankara sanayicisinin Suriye’de yapacağı çok iş var

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİD) Başkanı Levent Çamur, Suriye’nin normalleşme ve yeniden inşa sürecinde, Türk firmalarına ve Ankara sanayicilerine aktif roller düşeceğini söyledi.

Haber Merkezi
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ORSİAD Başkanı Çamur: Ankara sanayicisinin Suriye’de yapacağı çok iş var
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ANKARA (EKONOMİ)

Yazılı açıklama yapan ORSİD Başkanı Levent Çamur, 13 yıllık iç savaştan çıkan Suriye’nin yeni süreçte ihtiyaç duyacağı tüm sektörlerde Türk firmalarının cevap verebilecek kapasitede olduğunu bildirdi.

Özellikle Ankara’nın inşattan iş makinelerine, kimyevi maddelerden  makineye, gıda, tekstile kadar her sektörde Suriye’nin ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu aktaran Çamur, “400 milyar doları aşması tahmin edilen Suriye’nin yeniden inşasında ve normale dönüşte bu pastadan Ankara iş dünyası da payını almalıdır” dedi.

Savaştan çıkıp ayağa kalkmaya çalışan bir Suriye olduğunu vurgulayan Levent Çamur, “Yeni Suriye’nin inşası ise birçok ülke için yerli ve yabancı yatırımcı için önemli fırsatlar sunuyor. Aynı fırsatlar Ukrayna’da da olacak. Savaşlar bittiği, hayatın normale döndüğü gün bizim Türk iş insanları olarak oralarda var olmamız gerekiyor”  diye konuştu.

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan dördüncü şehri Ankara’nın yeni süreçte etkin rol oynayacağının altını çizen Çamur, “Savaş öncesi Suriye'nin yalnızca belli bölgelerine hizmet veren Türk firmalarının, yeni süreçte ülkenin her yerinde faaliyet gösterebilmesi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi için iki ülke arasında sürdürülen temasların sonuçlanmasıyla Ankara’daki üreticilerin de hazır olması gerekir” ifadelerini kullandı.

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