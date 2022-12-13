ORSİAD: Her yatırıma teşvik, her isteyene kredi devri sona ermeli

ANKARA (EKONOMİ) - OSTİM OSB Sanayici ve İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) yönetim kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle şirketlerin yavaşlamaya zorlandığı belirtildi. Açıklamada, işletmelerin ihtiyacına yönelik olarak öncelikle Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından desteklenen bir finansman programı talep edildi.

ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, dernek adına yaptığı değerlendirmede, “her yatırıma teşvik, her isteyene kredi” devrinin sona ermesi gerektiğini belirterek, yüksek enflasyon ortamında kaynak dağıtımının öneminin arttığını vurguladı.

Çamur, “Yatırıma teşvik verilmeden önce, o yatırıma ülkemizin gerçekten ihtiyacı olup olmadığına, arz-talep dengesine bakılmalı, yüksek kaliteye dönüştürülecek işlere teşvik verilmeli. Girdi maliyetlerinin, istihdam maliyetlerinin bu denli arttığı bir dönemde KGF türü krediler verilirken de aynı şekilde seçici davranılmalı.” değerlendirmesini yaptı.

Ekonominin güven artırıcı önlemlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çamur, “Bizim beklentimiz bu işin terzi usulü yapılmasıdır. Yani işletmenin ihtiyacına dönük olarak Kredi Garanti Fonu’nun desteklemesi, sağlıklı şirketlerimizin aynı oranda kredi hacminin büyütülmesi gerekir. Krediye sadece ‘ulaşması gerekenlerin’ ulaşması, bunun bir ranta dönüşmemesi gerekir. İşletme sermayesi tedavisi, sözünü ettiğimiz terzi işi yöntemle yapılmaz ise beklenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz.” ifadelerine yer verdi.