ORSİAD: KGF’den hız, çalışandan sabır bekliyoruz

EYT sebebiyle emekli olanların bir kısmının çalışmaya devam edeceğine vurgu yapan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Levent Çamur, buna karşılık kıdemli çalışanların önemli kısmının geri dönmeyeceğini söyledi.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü sebebiyle işverenlere sağlanacak desteğin bir nevi cansuyu olacağını belirten Levent Çamur, firmaların önemli bölümünün kıdem tazminatı ödemelerini KGF desteğiyle yapmayı planladığını kaydetti.

Uygun koşullarda 36 ay vade ile ödenmesi öngörülen desteğin bir an önce hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Çamur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanığı, KGF ve TOBB’un bu konuda yoğun bir çalışma içinde olduğunu bildiklerini aktardı.

EYT’nin sadece tazminatlar değil, ayrılacak nitelikli personel yönünden de işletmeleri zorlayacağını belirten Levent Çamur, “EYT’li arkadaşlarımızın bir bölümü emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecekken, kıdemli çalışanlarımızın önemli kısmı dönmeyecek. Onların boşluğunu tamamlamak da hiç kolay olmayacak, oluşacak zararın telafisi zor olacak” dedi.