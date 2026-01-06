Orta Anadolu’nun ihracatı 2025'te 31 milyar doları aştı

ANKARA - EKONOMİ

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin (OAİB) ihracatı, önceki yıla göre yüzde 15.4’lük artışla 31.4 milyar dolar açıklandı. OAİB bünyesindeki birlik başkanları ihracat verilerini değerlendirirken, OAİB Koordinatör Başkanı Erdem Çenesiz, ihracat performansının geniş bir sanayi tabanına yayıldığının altını çizdi.

OAİB açıklamasında savunma ve havacılık sanayinde toplam ihracatın yüzde 48 artışla 10 milyar dolar olduğu belirtilirken, iklimlendirme ihracatının yüzde 3.5 artarak 7.4 milyar dolar, çimento cam seramik ihracatının yüzde 4.4 artarak 4.7 milyar dolara çıktığı kaydedildi. EKONOMİ'ye konuşan Çenesiz, Birleşik Krallığa olan ihracatın yüzde 108.6 artarak 2 milyar doları geçtiği bilgisini verdi.

Birlik Başkanları verileri değerlendirdi

Demiroğlu: Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Dr. Mehmet Demiroğlu, Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayiinde teknoloji ve mühendislik kabiliyetinin ihracata doğrudan yansıdığını kaydederek, sektörün 10 milyar doları aşarak rekor ihracat seviyesine ulaştığını aktardı. Demiroğlu, “Bugün gelinen nokta, Türk savunma ve havacılık sanayiinin ihracatta istikrarlı, teknoloji temelli ve küresel ölçekte iddialı bir konuma ulaştığını açık biçimde gösteriyor” şeklinde konuştu.

Karavelioğlu: Türkiye’de yüksek ve orta-yüksek teknolojili ihracatın payı yüzde 43.5

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ihracatının yüzde 10.6 artarak 112 milyar dolara çıktığını, bu grubun yüzde 43.5’lik pay ile genel ihracatı önemli ölçüde yukarı taşıdığını söyledi. Karavelioğlu, Türkiye’nin AB’nin en büyük 5 ticaret ortağından biri konumuna yükselmesinde Ar-Ge ve teknoloji ekosisteminin belirleyici rolü bulunduğunu belirtti.

Çenesiz: Yüzde 80’den fazla yerli katma değeriyle ihracat yapıyoruz

OAİB Koordinatör Başkanlığı’nın yanı sıra Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Erdem Çenesiz, sektörlerin yüzde 80’den fazla yerli katma değer oranıyla ihracat yaptığı bilgisini verdi. Çenesiz, önümüzdeki dönemde teknoloji yatırımları ve enerji verimliliğinin sektörlerde yeni bir dönüşüm sürecini getirmesini beklediklerini aktardı.

Şanal: Küresel koşullara rağmen iklimlendirme yönünü koruyor

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Şanal, iklimlendirme sektöründe rekabetin giderek daha fazla teknoloji ve enerji verimliliği ekseninde şekillendiğini kaydetti. İhracatın 7.4 milyar dolara ulaştığını ifade eden Şanal, “Avrupa bölgesi en büyük pazarımız konumunda” dedi.

Yılmaz: Süs bitkileri ihracatında en az yüzde 12 artış bekliyoruz

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, ihracatın yüzde 15 artarak 160 milyon dolara ulaşarak tarihi rekor kırdığını bildirdi. Yılmaz; Katar, Dubai, İspanya ve Portekiz’i Ur-Ge kapsamında hedef ülke olarak belirlediklerini vurguladı.

Maşlak: Farklı ürün grupları rekabet avantajımızı artırıyor

Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı R. Kaan Maşlak, ihracatın 2.5 milyar dolara ulaştığını kaydederken, pazar çeşitliliğini artırmaya odaklandıklarını bildirdi. Maşlak, firmaları hedef pazarlarda daha görünür kılmaya çalışacaklarını söyledi.

Uysallı: Veri ve tüketici odaklı çizgi öne çıkıyor

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nihat Uysallı, pazar stratejilerinde veri ve tüketici odaklı çizginin öne çıktığını söyledi.

Ata: Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı 1 milyar dolar

Orta Anadolu Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı A. Tahsin Ata, tasarım ve teknoloji odaklı üretimin bu tabloda belirleyici olduğunu dile getirdi. Ata, 1 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını ifade etti.