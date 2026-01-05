Orta Anadolu’nun ihracatı 31 milyar doları aştı

ANKARA (EKONOMİ)

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) açıklamasında savunma ve havacılık sanayinde toplam ihracatın yüzde 48 artışla 10 milyar dolar olduğu belirtilirken, iklimlendirme ihracatının yüzde 3.5 artarak 7.4 milyar dolar, çimento cam seramik ihracatının yüzde 4.4 artarak 4.7 milyar dolara çıktığı kaydedildi.

OAİB’in savunma sanayi, çimento-cam, süs bitkileri, iklimlendirme gibi stratejik sektörlerin tek ihracatçı birliği olduğunu kaydeden Erdem Çenesiz, “Bu sektörlerin tek çatıdan koordinasyonunu sağlayan OAİB, aynı zamanda hububat, mobilya ve demir gibi yüksek üretim gücüne sahip sektörlerde iştigal eden, güçlü birlikleri de bünyesinde barındırıyor” dedi.

Finansman ve maliyet baskılarının arttığı, uluslararası alanda fiyat rekabetinin zorlaştığı dönemlerde katma değeri artırarak rekabet edebilme gücünün, ihracatın sürdürülebilirliğini destekleyen temel unsurlardan biri olduğunu bildiren Çenesiz, Birleşik Krallığa olan ihracatın yüzde 108.6 artarak 2 milyar doları geçtiği bilgisini verdi.

Demiroğlu: Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Dr. Mehmet Demiroğlu, Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayiinde teknoloji ve mühendislik kabiliyetinin ihracata doğrudan yansıdığını kaydederek, sektörün 10 milyar doları aşarak rekor ihracat seviyesine ulaştığını aktardı.

Bu başarının Türkiye’nin ileri teknolojiye dayalı sistem geliştirme, küresel pazarda güvenilir tedarikçi ve stratejik işbirliği yetkinliğini ortaya koyduğunun altını çizen Demiroğlu, “Bugün gelinen nokta, Türk savunma ve havacılık sanayiinin ihracatta istikrarlı, teknoloji temelli ve küresel ölçekte iddialı bir konuma ulaştığını açık biçimde gösteriyor.” Şeklinde konuştu.

Karavelioğlu: Türkiye'de yüksek ve orta-yüksek teknolojili ihracatın payı yüzde 43.5

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ihracatının yüzde 10.6 artarak 112 milyar dolara çıktığını, bu grubun yüzde 43.5’lik pay ile genel ihracatı önemli ölçüde yukarı taşıdığını söyledi.

Karavelioğlu, Türkiye’nin AB’nin en büyük 5 ticaret ortağından biri konumuna yükselmesinde Ar-Ge ve teknoloji ekosisteminin belirleyici rolü bulunduğunu kaydederek, “Güçlü sanayi altyapımız sektörler arası bilgi transferini, teknoloji sınıflarının yukarı taşınmasını ve tüm ihracat kompozisyonunun dönüşümünü mümkün kılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Şanal: Küresel koşullara rağmen iklimlendirme yönünü koruyor

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Şanal, iklimlendirme sektöründe rekabetin giderek daha fazla teknoloji ve enerji verimliliği ekseninde şekillendiğini kaydetti

İklimlendirme sanayinin ihracatının yüzde 3.5 artarak 7.4 milyar dolara ulaştığını ifade eden Mehmet Şanal, “Avrupa bölgesi en büyük pazarımız konumunda. 2025 yılı, özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında enerji verimliliği yüksek ve yenilenebilir enerjiyle uyumlu HVAC-R çözümlerine yönelik talebin belirgin biçimde arttığı bir dönem oldu” dedi. Şanal, küresel rekabet zorlasa da teknoloji odaklı ürünlerin sektörün ihracat performansını dengeleyen temel unsur haline geldiğini belirtti.

Çenesiz: Yüzde 80’den fazla yerli katma değeriyle ihracat yapıyoruz

OAİB Koordinatör Başkanlığı’nın yanı sıra Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Erdem Çenesiz, sektörlerin yüzde 80’den fazla yerli katma değer oranıyla ihracat yaptığı bilgisini verdi.

Çenesiz, önümüzdeki dönemde teknoloji yatırımları, dijitalleşme ve enerji verimliliğine yönelik adımların sektörlerde yeni bir dönüşüm sürecini beraberinde getirmesini beklediklerini aktardı.

Yılmaz: Süs bitkileri ihracatında en az yüzde 12 artış bekliyoruz

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Hollanda, Azerbaycan ve Almanya gibi stratejik pazarlarda kaydedilen artışların rekabet gücünü net şekilde ortaya koyduğunu söyledi. İhracatın yüzde 15 artarak 160 milyon dolara ulaşarak tarihi rekor kırdığını bildiren Yılmaz, Katar, Dubai, İspanya ve Portekiz’i Ur-Ge kapsamında hedef ülke olarak belirlediklerini vurguladı.

Maşlak: Farklı ürün grupları rekabet avantajımızı artırıyor

Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı R. Kaan Maşlak, ihracatın 2.5 milyar dolara ulaştığını kaydederken, pazar çeşitliliğini artırmaya odaklandıklarını bildirdi.

Avrupa, Afrika ve Asya’da talebin arttığına dikkat çeken Maşlak, farklı ürün gruplarıyla rekabet avantajını artırdıklarını belirtti. Maşlak, firmaları hedef pazarlarda daha görünür kılmaya çalışacaklarını söyledi.

Uysallı: Veri ve tüketici odaklı çizgi öne çıkıyor

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nihat Uysallı, pazar stratejilerinde veri ve tüketici odaklı çizginin öne çıktığını söyledi.

Uysallı, 'Türk malı' algısını güven ve lezzetle birlikte anılan bir noktaya taşımaya devam edeceklerini aktardı.

Ata: Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı 1 milyar dolar

Orta Anadolu Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı A. Tahsin Ata, tasarım ve teknoloji odaklı üretimin bu tabloda belirleyici olduğunu dile getirdi.

Ata, 1 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını ifade ederken, “ Gümrük tarifelerinin ve maliyet baskılarının siparişleri zorladığı bir ortamda, orta ve üst segmentte tasarım odaklı ürünlere yönelmemiz bu dengeyi sağlamamızda etkili oldu” diye konuştu.