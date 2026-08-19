Orta Doğu gerilimi Türk bankalarını vurdu: Piyasanın gerisinde kaldı

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Bloomberg analizine göre, bankacılık hisselerindeki satış baskısı son dönemde belirginleşti. BIST Bankacılık Endeksi haziran sonundan bu yana yüzde 13 gerilerken, finans dışındaki şirketlerin performansını takip eden BIST Sınai Endeksi aynı dönemde yaklaşık yüzde 10 yükseldi.

Bankacılık ve sanayi hisseleri arasındaki bu belirgin ayrışma, bankaların sanayi şirketlerine kıyasla performansını Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye taşıdı.

Yüksek faiz baskısı bankacılık hisselerini zorluyor

ICBC Turkey Yatırım Araştırma Müdürü Burak İşyar, bankacılık hisseleri açısından en önemli risklerin başında yüksek faiz oranlarının geldiğine dikkat çekti. İşyar'a göre faizlerin uzun süre yüksek seyredeceği beklentisinin güçlenmesi, bankaların görünümünü olumsuz etkiliyor.

Orta Doğu'daki savaşın Türkiye'nin enflasyon görünümünü daha karmaşık hale getirmesi, daha önce başlayan faiz indirim sürecinin de kesintiye uğramasına neden oldu. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki olası etkileri, para politikasının yeniden sıkılaşmasına yol açtı.

Fonlama maliyeti yükseldi

Merkez bankasının repo ihalelerini durdurmasıyla birlikte efektif fonlama faizi mart ayında yüzde 37 seviyesinden yüzde 40'a yükseldi. Bu gelişme, bankaların en önemli gelir ve maliyet kalemlerinden biri olan fonlama koşullarının daha da zorlaşmasına neden oldu.

Faiz indirimlerinin ne zaman yeniden başlayacağına yönelik belirsizlik de bankacılık hisselerini diğer sektörlerden ayıran temel unsurlardan biri haline geldi. Faiz görünümüne yüksek duyarlılık taşıyan bankalar, yatırımcıların temkinli yaklaşımından daha fazla etkilendi.

BofA'dan Türk bankaları için uyarı

BofA Securities, kalıcı enflasyon ve gevşeme sürecinin daha yavaş ilerlemesi nedeniyle Türk bankalarında beklenen olumlu katalizörlerin ötelenmeye devam ettiğini belirtti.

Kurum, geçen ay Türk bankalarının yeniden değerleme yaşayacağı yönündeki beklentisini geri çekerek özel bankalara yönelik tavsiyelerini aşağı yönlü revize etti.

Türk bankacılık hisseleri yılın ikinci yarısında toparlanabilir

Perform Portföy fon yöneticisi Altan Aydın da bankaların yılın ilk çeyreğine güçlü bir performansla başladığını ancak ikinci çeyrekte yüksek fonlama maliyetlerinin piyasadaki iyimserliği azalttığını söyledi.

Aydın, kısa vadeli baskılara rağmen Türk bankacılık hisselerinin yılın geri kalanında yeniden toparlanarak diğer sektörlere kıyasla daha güçlü bir performans gösterebileceğini öngörüyor.