Orta Doğu gerilimi ve enerji krizi: Doç. Dr. Eryılmaz’dan "Kara Pazartesi" yorumu

Piyasalar Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişin şokunu yaşarken, Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Eryılmaz, yaşanan gelişmeleri çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Haftaya "Kara Pazartesi" olarak adlandırılabilecek bir tabloyla uyandıklarını belirten Doç. Dr. Eryılmaz, S&P VIX (korku) endeksinin yüzde 25 artışla 30 seviyesine yaklaştığını ve bu seviyenin Nisan 2025’ten bu yana en yüksek nokta olduğunu vurguladı. Brent petrolün yüzde 25'in üzerinde artışla 117 dolara kadar yükseldiğini ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın sadece bir petrol krizi değil, küresel çapta bir enerji krizini beraberinde getirdiğini söyledi. Bu durumun enflasyonu tetikleyeceğini dile getiren Doç. Dr. Eryılmaz, merkez bankalarının faiz indirimlerini bir kenara bırakıp yeniden faiz artışlarını konuşmak zorunda kalabileceği yeni bir faza geçildiğinin altını çizdi.

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı

Küresel piyasalarda yatırımcıların nakit ve likit kalmak amacıyla güvenli liman olarak gördükleri dolara yöneldiğini belirten Doç. Dr. Eryılmaz, dolar endeksinin 100 sınırına dayandığını kaydetti. Asya piyasalarında, özellikle Hürmüz Boğazı’na enerji bağımlılığı yüksek olan Güney Kore ve Japonya’da yüzde 7 ile 8 arasında sert kayıplar görüldüğünü ekleyen Doç. Dr. Eryılmaz, altın ve gümüşün ise yüksek faiz beklentileri nedeniyle baskı altında kalarak değer kaybettiğini ifade etti. Merkez bankalarının hamlelerine ilişkin öngörülerini de paylaşan Doç. Dr. Eryılmaz, Fed’in Eylül ve Aralık aylarında yapması beklenen iki faiz indirimi beklentisinin Eylül ayı için tek indirime düştüğünü, sürecin faiz artırımına bile evrilebileceğini savundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantısında faizleri pas geçeceğini öngören Doç. Dr. Eryılmaz, mevcut konjonktürde Nisan ayı için de faiz indirimi ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını belirtti.

Borsa İstanbul’da kritik eşikler ve risk senaryoları

Borsa İstanbul yatırımcıları için de uyarılarda bulunan Doç. Dr. Eryılmaz, negatif bir açılış beklemekle birlikte yatırımcıların panik tuşuna basmaması gerektiğini vurguladı. Borsa için 12.660 ve 12.500 seviyelerinin kritik destekler olduğunu belirten Doç. Dr. Eryılmaz, düşüşün sürmesi halinde en güçlü kale olarak gördüğü 200 günlük hareketli ortalama olan 11.728 seviyesinin savunulmasını beklediğini ifade etti. Özellikle jet yakıtı maliyetleri nedeniyle ulaştırma ve yükselen CDS sebebiyle bankacılık sektöründe baskının sürebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Eryılmaz, haber akışlarının yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Son olarak savaşın süresine ilişkin piyasaların "kısa sürer" yanılgısından kurtulmaya başladığını ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, güvenlik uzmanlarının bu sürecin 5 yıla kadar uzayabileceği yönündeki risk senaryolarının piyasaları tedirgin ettiğini ve dünyanın artık enflasyonla birleşen stakflasyonu daha fazla konuşacağı bir döneme girdiğini sözlerine ekledi.