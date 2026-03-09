Orta Doğu kriziyle bilet fiyatları uçtu: Yolcular son dakika uçuşlarda rekor ödüyor

Orta Doğu’daki savaşın küresel havacılık sektörüne etkisi sert oldu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilim, enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Brent petrolü yüzde 29’a kadar yükselerek 2022’den bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Bu artış, havayolu şirketlerinin en büyük gideri olan yakıt maliyetlerini doğrudan etkiledi ve bilet fiyatlarını hızla yukarı çekti.

Son dakika biletleri uçuş maliyetini zirveye taşıdı

Yakıt maliyetlerindeki sıçrama, özellikle bölgeden çıkış yapan yolcular için ağır bir yük haline geldi. Son dakika biletleri olağanüstü fiyatlarla satılırken, bazı yolcular güvenli bölgelere ulaşmak için özel jetlere yöneldi. Daralan hava sahaları ve artan talep nedeniyle şirketler fiyatları daha da yükseltmek zorunda kaldı.

Finansal baskı şirketleri de zorluyor. Sigorta primleri artarken, operasyonel planlamalar sürekli değişen risk haritalarıyla yeniden yazılıyor. Havayolu hisseleri Avrupa ve Asya’da sert değer kaybı yaşarken, sektörün kâr marjları hızla daralıyor. Yolcu güveni de ciddi şekilde sarsılıyor; iptaller ve fırlayan fiyatlar seyahat planlarını altüst ediyor.

Gökyüzü artık yalnızca bir ulaşım alanı değil; savaşın ekonomik cephesi haline geldi. Bilet fiyatlarındaki yükseliş hem yolcuların cebini hem de havayolu şirketlerinin geleceğini doğrudan etkiliyor.