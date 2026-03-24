Orta Doğu'da tırmanan savaşın ekonomik faturası ağırlaşıyor: Doç. Dr. Eryılmaz’dan kritik uyarılar

Piyasalarda ana fiyatlamayı makroekonomik verilerden ziyade savaş kaynaklı petrol ve doğalgaz fiyatlarının belirlediğini ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, enerji maliyetlerindeki artışın küresel çapta enflasyonist baskıyı artırdığına dikkat çekti. Doç. Dr. Eryılmaz, petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi durumunda merkez bankalarının faiz indirimlerini rafa kaldırarak yeniden faiz artışına gitmek zorunda kalabileceğini belirtti. Bu durumun ekonomik büyümeyi aşağı yönlü baskıladığını kaydeden Doç. Dr. Eryılmaz, dünya ekonomisinin, özellikle Avrupa kanadında, "stagflasyon" olarak adlandırılan durgunluk içinde enflasyon sürecine evrildiğini ifade etti.

İç piyasada güven endeksleri ve Borsa İstanbul’un rotası

Türkiye ekonomisine yönelik beklentilerini de paylaşan Doç. Dr. Eryılmaz, savaşın etkisiyle mart ayına dair tüketici ve reel kesim güven endekslerinde düşüş görülmesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Sektörel enflasyon beklentilerinde de petrol fiyatları kaynaklı yukarı yönlü bir ivme beklendiğini ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, Borsa İstanbul tarafında ise yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğunu belirtti. Borsa için ana odağın faiz indirim sürecinden ziyade, nisan ayında olası bir faiz artırımı ihtimaline kaydığını vurgulayan Doç. Dr. Eryılmaz, petrol fiyatlarındaki seyrin risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.

Yatırımcı ne yapmalı?

Doç. Dr. Eryılmaz, altın ve gümüşün mevcut konjonktürde ‘güvenli liman’ işlevini yerine getiremediğini belirtti. 1983 yılından bu yana en güçlü haftalık düşüşlerin yaşandığını hatırlatan Doç. Dr. Eryılmaz, merkez bankalarının şahin tutumu ve likidite tercihlerinin bu düşüşü tetiklediğini ifade etti. Kısa vadeli yükselişlerin satış fırsatı olarak görülebileceğini ancak uzun vadeli yatırımcılar için mevcut seviyelerin kademeli alım fırsatı sunduğunu belirten Doç. Dr. Eryılmaz, tek seferde güçlü alım yerine maliyeti dengelemek adına parça parça alım yapılmasını önerdi.

Küresel merkez bankalarında ‘şahin’ beklenti hakim

Küresel piyasalarda Fed (ABD Merkez Bankası) ve ECB’nin (Avrupa Merkez Bankası) adımlarının yakından izlendiğini söyleyen Doç. Dr. Eryılmaz, piyasanın artık Fed’den faiz indirimi değil, bir faiz artırımı gelebileceğini fiyatlamaya başladığını dile getirdi. Özellikle ABD tarafındaki istihdam verilerinin ve Fed üyelerinin açıklamalarının bu noktada kritik olacağını ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, ECB tarafında da nisan ayı için faiz artırımı ihtimalinin %80 seviyelerinde fiyatlandığını belirtti. BOJ'un ise (Japonya Merkez Bankası) petrole olan yüksek bağımlılığı nedeniyle büyüme üzerindeki baskıyı azaltmak için daha kademeli bir normalleşme sürecini tercih edebileceğini sözlerine ekledi.