Orta Doğu'daki gerilim, Türkiye turizm sektörüne nasıl yansıyor?

Kurumsal dünyaya yönelik turizm hizmetleri sunan GlobeMeets & Oliva MICE şirketinin kurucu ortağı Hüseyin Kurt, "Doğu Karadeniz'in en fazla ev sahipliği yaptığı turist profili Ortadoğu ve Körfez ülkeleriydi. Haliyle bu savaştan en çok etkilenen bölge" diyor.

Savaşla birlikte ABD, İngiltere ve çok sayıda Avrupa ülkeleri, Türkiye dahil bölgeye yeni seyahat uyarıları yayımladı.

Bu uyarılarda Türkiye'nin doğu veya güneydoğusunda bazı bölgelerin güvenli olmadığı belirtildi.

Kurt, bu uyarıların birçok ülke için referans olarak kabul edildiğini ve rezervasyonlardaki düşüşe katkıda bulunduğunu kaydediyor.

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Kurt, rezervasyonlarla ilgili kayıpların %30 ila %40 civarında olduğunu öngörüyor.

'Pandemiden bile kötü'

Avrupalı bazı seyahat şirketleri Mart ortasında yaptıkları açıklamalarda İran savaşı nedeniyle bu yaz Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan dahil Doğu Akdeniz'i ziyaret etmeyi planlayan müşterilerinin yönlerini İspanya, İtalya ve Hırvatistan gibi daha batıdaki destinasyonlara çevirdiğini duyurmuştu.

İskoçya merkezli LAH Travel'ı 20 yıldan uzun süredir yöneten Linda Hill Miller "Covid-19 pandemisinden bile daha kötü" bir sezon yaşadıklarını söylüyor:

"Telefonlarımız çalmıyor; herhangi bir talep almıyoruz."

Dünyanın farklı ülkelerine seyahatler düzenleyen Miller'a göre sorun, tüketici güveninin "hızla kaybedilmesi"

"İster Batı olsun ister Doğu Akdeniz, kimse hiçbir yere gitmek istemiyor; insanlar bilinmeyenden gerçekten çok korkuyor.

"Geçim krizi sorunlarından endişe ediyorlar; ayrıca jet yakıtı kıtlığının da bir sorun olacağı yönünde söylentiler var. Dolayısıyla belirsizlikler ve soru işaretleri son derece fazla."

İstanbul'da iptal dalgası var mı?

İstanbul'da otel rezervasyon verileri de olumsuz seyrediyor.

Küresel otel verilerini izleyen ABD merkezli Lighthouse Intelligence'ın BBC Türkçe ile paylaştığı verilere göre, Nisan ayının ilk yarısında İstanbul otelleri için mevcut rezervasyonlu doluluk oranını %47,5 seviyesinde seyrediyor. Bu oran geçen yıl aynı dönemde %57'ydi.

Buna göre İstanbul için bir "iptal dalgası" gözlemlenmedi.

Ancak firma, geçen yıl rezervasyonların istikrarlı ve tutarlı bir şekilde arttığını vurguluyor.