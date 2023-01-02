Orta gelirlilere konut kampanyası, çarşamba günü açıklanıyor

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası 4 Ocak Çarşamba günü saat 10:00’da Ankara’da açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen “Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası”na ilişkin detayları 4 Ocak Çarşamba günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacak ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaktır" denildi.