Orta Karadeniz Samsun’da masaya yatırıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki illerin dış ticaret performansı, gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının ele alındığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner, Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Sefa, Samsun Gümrük Müdürü Orhan Güngör, Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdür V. Halis Şahin, Tasfiye İşletme Müdürü Salih Şimşek, Samsun Serbest Bölge Müdürü Ferhat Dalğın, SASBAŞ İşletme Müdürü Ercüment Karaca, Deniz Ticaret Odası Başkanı İskender Yağız, paydaş liman işletme müdürleri, gümrük müşavirleri, acente müdürleri ve firma müdürleri katıldıkları toplantıda ayrıca Samsun’da yapılması planlanan yeni Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası ile ilgili yürütülen çalışmalar da masaya yatırıldı.

Samsun, Ordu, Çorum, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Sinop’u kapsayan Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 2025 Yılı İşlem Hacmi ve İstatistikleri ise şöyle açıklandı. Yaklaşık 1 milyar 973 milyon doları Samsun Gümrük Müdürlüğünden olmak üzere toplam 2 milyar 300 milyon dolar ihracat rakamına ulaşıldı.

21’i Samsun’a gelen toplam 22 yolcu gemisiyle 21.912’si Samsun’a olmak üzere yaklaşık 23 bin yolcu geldi. RO-RO, RO-PAX, yolcu gemisi ve diğer gemiler dahil 2.204 ‘ü Samsun’a olmak üzere toplam 2.504 gemi geldi.

775’i Samsun’a inen toplam 1.083 uçak ile 101 bini Samsun’a olmak üzere yaklaşık 138 bin yolcu geldi. 199.410’u Samsun Gümrük Müdürlüğünden olmak üzere havayolunu kullanan toplam 273.149 yolcunun giriş-çıkış gümrük işlemi yapıldı.

13 milyar 500 milyon TL’si Samsun Gümrük Müdürlüğünden olmak üzere toplam 14 milyar 273 milyon TL vergi geliri sağlandı. 60.446 aracın giriş-çıkış işlemi yapıldı. 19.884 transit beyannamesi ve 1.436 tır karnesi düzenlendi.

38.474 ihracat ,.7.121 ithalat ve 1.437 antrepo beyannamesi düzenlenerek 42.553 adet konteynerin gümrük işlemi gerçekleştirildi. Kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 4 milyon 239 bin TL değerinde kaçak eşyaya el konuldu.