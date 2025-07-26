Orta ve Doğu Karadenizli fındık üreticilerinin hasat hazırlığı başladı

Trabzon, Ordu ve Giresun'daki fındık üreticileri, 2025 yılı fındık hasadı öncesinde bahçelerinde son hazırlıkları yapıyor.

Bölgedeki fındık üreticileri, sahil kesiminde ağustos ayının ilk haftasından sonra planlanan hasat döneminin yaklaşmasıyla bahçelerdeki hazırlıklarına başladı.

Fındık ağaçlarının altındaki otları temizleyen üreticiler, son hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyor.

Yetkililer ise verim ve kalite kaybı yaşanmaması için fındığın tam olgunlaşmadan toplanmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

"Fındık olmadan toplamasınlar"

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AA muhabirine, hasat öncesinde üreticilerin fındık ağaçları altında temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Sahil kesimlerinde ağustos ayının ilk haftasından sonra fındık toplama işlemlerinin başlayacağını belirten Ergan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üreticilere vermek istediğimiz tek mesaj fındık olmadan toplamasınlar. Çünkü fındık olmadan erken toplamanın zararlarında en az yüzde 1 veya yüzde 2 randıman kaybı oluşuyor. Bu yüzde 1'lik randıman kaybı son derece yüksek fiyatlara tekabül ediyor. Dolayısıyla üreticimiz buradan zarar eder. "

Ergan, zamanı gelmeden erken hasat yapılmaması gerektiğini ifade ederek, "Fındık tam olgunlaştığı zaman hasat yaparlarsa randımanlarında fayda olur. En azından yüzde 1-2 oranında kazançları olur. Önerimiz fındığın olgunlaşması veyahut fındık toplama tarihlerini erkene almasınlar." diye konuştu.

Fındık veriminde iyi bir sezon beklediklerini aktaran Ergan, şöyle devam etti:

"Biz tabi verimin bol olmasından yana taraf oluruz. İnşallah verim fazla olur, ülkemize daha fazla para kazandırırız. Üreticimiz, çiftçimiz fazla para kazanır. Dolayısıyla ülkemiz de fazla para kazanmış olur. Zararlılarla ve kokarcayla olan mücadele hemen hemen tüm bölgede yapıldı. İnşallah kokarca zararlısından bu sene yavaş yavaş kurtarmaya başlayacağız."

"Zararlılarla mücadele çalışmaları tamamlandı"

İkisu Mahallesi'nde örnek fındık bahçesi sahibi Ömer Ustaömeroğlu ise hasat için gün saydıklarını ifade etti.

Zararlılarla mücadele çalışmalarını tamamladıklarını belirten Ustaömeroğlu, "Yakında dip sürgünleri alacağız. Ondan sonra da hasada hazırlanacağız. Tam olgunlaşmadan almıyoruz. Bunu yerden topluyoruz. Ben 3 dönümden bu sene gerçekten 1 ton kadar almayı düşünüyorum." dedi.

Ordu

Ordu'daki fındık üreticileri yaklaşan hasat öncesi bahçelerinde ot ve ince dal temizliği yapıyor.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, üreticilerin bahçelerinin bakım ve gübrelemesini yaptığını söyledi.

Fındık hasadına yaklaşık 20 gün kaldığını aktaran Akça, "Üreticilerimiz de son hazırlıklarını yapmaya başladılar. Bunlar bahçelerin dip temizliği, sürgünlerin alınması gibi çalışmalar." dedi.

Sahadaki ekiplerin verdiği raporlar doğrultusunda kahverengi kokarca zararlısının artık yumurtalardan yavrularının çıktığı dönemde olunduğuna işaret eden Akça, şunları kaydetti:

"Bir kez daha kahverengi kokarcayla ilgili kimyasal mücadele yapılma dönemi. Dolayısıyla üreticilerimiz yapmış olduğumuz bu uyarıları da dikkate alarak en son hazırlıklarını bitirmek üzereler. İnşallah fındığın olgunlaşma durumuna bakarak hasat tarihlerini belirleyeceğiz. Üreticilerimiz de belirlemiş olduğumuz bu hasat tarihlerine uyarak ürünlerini hasat edecekler."

"Hasat tarihlerine uyalım"

Akça, her sene erken hasat yapılmaması konusunda uyarılarda bulunduklarına işaret ederek, "Hasat tarihlerine lütfen uyalım. Eğer hasat tarihlerine uymazsak, siz topladığınız için etrafınızdaki üreticilerimiz de mecburen toplamak zorunda kalıyor. Bu ürünün kalitesini ve verimini bozuyor. Üreticinin 12 ay beklediği, gözü gibi baktığı ürününü bir hafta erken toplaması belki kiloda 5-10 lira aralığında bir fiyata ucuz satması demek." değerlendirmesinde bulundu.

Giresun

Giresun'da üreticiler otları temizleyerek bahçelerini hasada uygun hale getiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yusuf Bilgen, fındıkta hasat olgunluğunun önemine dikkati çekti.

Fındıktaki nem içeriğinin yüzde 30'un altına düştüğünde hasat edilebilir duruma geldiğini aktaran Bilgen, "Eğer elimizde nem ölçme cihazı yoksa zurufların siyahlaştığı, meyvelerin kahverengileştiği dönem hasat için uygundur. Parmak yardımıyla meyve zuruf içerisinde dönüyorsa artık fındık hasat edilebilir durumdadır." dedi.

Bilgen, erken hasadın randımanda düşüşe, buruşuk meyve oranında ise artışa neden olduğuna işaret etti.

Şu anda üreticilerin ot temizliği yaptığına dikkati çeken Bilgen, "Yerden hasat yapılırken çotanak halindeki fındığın daha rahat bulunması için ot temizliği yapılıyor. Bir diğer nedeni de yine yerden hasatta fındığın yağmur ve çiğse damlaları ile temas etmemesi gerektiğidir." diye konuştu.

Yusuf Bilgen, hasat edilen ürünlerin aynı gün içerisinde harmana getirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Harmanda ince bir tabaka halinde serilen fındık iki veya üç günlük bir kurutma yönteminden sonra patoz işleminden geçirilmeli. Bu aşamadan sonra ise zuruflarından ayrılan fındık yine beton zemin ya da branda üzerinde kurutulmalıdır. Kuruyup nem içeriğinin yüzde 6'nın altına düşmesiyle file ya da jüt çuvallarda depolanmalıdır."

Bilgen, beton zemin veya branda üzerine serili fındıkların içerisindeki kurtlu, çürük, kırık gibi sağlam olmayanlarının temizlenmesi gerektiğini kaydetti.