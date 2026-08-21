Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı'nın sınırları değiştirildi

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içinde ilan edilen "Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanı"nın sınırları değiştirildi.

Kararın ekinde bu alana ilişkin kroki ve koordinat listesi de yer aldı.