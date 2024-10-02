Ortadoğu’da gerilim Bitcoin ETF'lerinden çıkışları hızlandırdı!

Küresel piyasalar Ortadoğu’da yaşanan gerilimlerle karışık seyir izlerken, borsalarda gerileme yaşanıyor. Ancak risk algısının yükselmesiyle altın, dolar, gelişmiş ülke tahvilleri ve petrol Ortadoğu’da sıcak savaş riski ile değer kazandı.

Bitcoin ETF’lerinde son 1 ayın en büyük çıkışı yaşandı

Gerilimin tırmanışıyla, ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) büyük çıkışlara neden oldu ve yalnızca 1 Ekim'de 242,6 milyon dolarlık bir çıkış kaydedildi. CNBC-e’nin haberine göre, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, 144,7 milyon dolarlık çıkışla en fazla etkilenen fon olurken, BlackRock iShares Bitcoin Trust ise 40,8 milyon dolarlık pozitif akışla tek pozitif fon olarak dikkat çekti.

Bitcoin gerilemeye devam ediyor

Bitcoin fiyatı da İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından 60.315 dolara kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesine indi.

Farside Investors'ın verilerine göre, ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) yaklaşık 243 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu miktar, 3 Eylül günü yaşanan 288 milyon dolarlık çıkışın ardından, neredeyse son bir ay içindeki en büyük çıkış olarak kaydedildi.

Son 5 ay içinde üçüncü en büyük çıkış kayıtlara geçti

Öte yandan son beş ay içinde üçüncü en büyük çıkış günü olarak kayıtlara geçti ve Cointelegraph'ın haberine göre sekiz gündür üst üste gelen 1,4 milyar dolarlık giriş eğilimini tersine çevirdi.

ETF'lere bakıldığında, 1 Ekim günü en büyük çıkış 144,7 milyon dolarla Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund'da yaşandı. Onu, ARK 21Shares Bitcoin ETF'si 84,3 milyon dolar ile takip etti.

Bitwise Bitcoin ETF'si 32,7 milyon dolarlık çıkış yaşarken, VanEck Bitcoin ETF'si 15,8 milyon dolar ve Grayscale Bitcoin Trust ise 5,9 milyon dolar kaybetti.

Invesco, Franklin, Valkyrie, WisdomTree ve Grayscale’in Mini Bitcoin Trust’ı için ise herhangi bir çıkış kaydedilmedi.

Bu süreçte pozitifte kalan tek ETF, BlackRock iShares Bitcoin Trust oldu. Fon, gün içinde 40,8 milyon dolarlık pozitif akış kaydetti.

Bitcoin fiyatı da 1 Ekim'de İran'ın İsrail'e yaptığı füze saldırısının ardından neredeyse 4.000 dolar düştü. BTC, iki haftanın en düşük seviyesi olan 60.315 dolara kadar geriledi.

ABD spot Ether ETF'lerinde de çıkışlar görüldü

Grayscale’in Ethereum Trust’ı, 1 Ekim'de 26,6 milyon dolarlık kayıpla başı çekerken, Fidelity Ethereum Trust da benzer şekilde 25 milyon dolar kaybetti.