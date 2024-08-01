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Ortadoğu'daki gerilim Bitcoin'i de vurdu: Fiyatı 64 bin doların altına düştü

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerginlik nedeniyle 64 bin doların altına geriledi.

AA
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Ortadoğu'daki gerilim Bitcoin'i de vurdu: Fiyatı 64 bin doların altına düştü
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Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,2 azalarak 2 trilyon 290 milyar dolara düştü.

Analistler, Beyrut ve Tahran'daki saldırılar neticesinde Orta Doğu’da artan gerginliğin, yatırımcıların kripto para gibi riskli varlıklarda satış yapmalarına neden olduğunu ifade ediyor.

Dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kısa vadede atacağı adımların da kripto para piyasasındaki seyri etkileyeceği kaydediliyor.

Saat 18.15 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4,3’e yakın düşüş yaşayan Bitcoin, 63 bin 540 dolar seviyesine gerildi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5,5 değer kaybederek 3 bin 130 dolar seviyesine düştü.

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