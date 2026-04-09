Ortadoğu'daki savaş esnafı da vurdu

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan savaş 40’ıncı gününü doldurmaya yaklaşırken Türkiye ekonomisine olumsuz etkileri de istatistiklerde kendisini göstermeye başladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun Mart ayına ilişkin esnaf sicil istatistikleri, dezenflasyon programıyla sekteye uğrayan ticari hayattaki erozyonun, savaş ile birlikte daha da arttığını gözler önüne serdi.

EKONOMİ’nin yaptığı hesaplamalara göre Mart ayında açılan esnaf işyeri sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.54 artarak 8 bin 788’den, 9 bin 802’ye yükseldi. Buna karşılık aynı dönemde açılan esnaf işyeri sayısı ise yüzde 12.73 azalarak 25 bin 991’den 22 bin 333’a geriledi. Kapanan işyeri sayısı Ocak’ta yüzde 1.47 azalarak 12 bin 736’ye, Şubat’ta ise yüzde 26.08 azalarak 11 bin 817’ye gerilemişti.

Açılan işyeri sayısı da ilk üç ayın tamamında geçen yılın aynı ayına göre geriledi. Ocakta yüzde 4.3 azalarak 27 bin 929’a gerileyen açılan işyeri sayısı, Şubat’ta yüzde 1.09 azalarak 25 bin 62’ye gerilemişti. Böylece yılın ilk çeyreğinde açılan esnaf işyeri sayısı yüzde 5.98 azalarak 80 bin 113’ten 75 bin 124’e gerilerken, kapanan işyeri sayısı yüzde 11.79 artarak 30 bin 554’ten 34 bin 155’e yükselmiş oldu.