“OSB’ler Türk sanayisinin taşıyıcı kolonu haline geldi”

HÜSEYİN GÖKÇE /HANDAN SEMA CEYLAN

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından gerçekleştirilen OSB Yıldızları Araştırması sonuçlandı. Ankara’da TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen bir törenle sanayinin yıldızları ödüllerine kavuştu. Ödüller kapsamında, 12 farklı kategoride ilk 10’a giren 77 firmaya 120 plaket verildi. Çalışmada firmaların, Ar-Ge’den ihracata, istihdamdan üretime kadar bir yelpazede yaptığı çalışmalar esas alındı. Ayrıca sıralamada en çok katılımcısı olan ilk üç OSB’ye de ödül verildi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün verdiği bilgilere göre tamamen gönüllülük esasını göre yapılan araştırmada 2021 yılı bilanço verileri dikkate alındı.

Araştırmaya 38 farklı şehir ve 82 farklı OSB’den şirket katılım sağlarken, katılımcı firmalar ağırlıklı olarak makine, tekstil, gıda, ana metal ağırlıklı olmak üzere 29 farklı sektörden oluştu.

Kütükcü, OSB’lerin 2021 yılında bir önceki yıla göre; brüt satışlarını yüzde 75, ihracatlarını yüzde 46,5, istihdamlarını yüzde 11,7, kadın istihdamını ise yüzde 13,8 artırarak adeta yeni bir üretim tarihi yazdığını belirtirken, sanayicilerin gösterdikleri performans ve üretim azmi ile her türlü ödülün, her türlü teşekkürün çok daha fazlasını hak ettiklerini bildirdi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’den satır başları şöyle:

“SANAYİCİLER, ÜRETİM CEPHESİNİN ASIL KAHRAMANLARIDIR”

Üretimin ve ticari hayatın tüm dünyada baskı altında olduğu bu dönemde, yükselen küresel enflasyona, artan maliyetlere ve tüm diğer zorluklara rağmen bizim sanayicilerimiz yılmadan-usanmadan ısrarla üretti, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her köşesinde dalgalandırdı, dalgalandırmaya devam ediyor.

Onun içindir ki; OSB sanayicilerimiz başta olmak üzere, bu ülkenin sanayicileri, üretim cephesinin asıl kahramanlarıdır.

Bugün Türk sanayisinin nerelere geldiğini görmek isteyen varsa, dünyanın hangi ülkesi olursa olsun, gelsin bizim organize sanayi bölgelerimizi görsün. OSB’lerimizin sanayicisine verdiği hizmetin kalitesine baksın. Sanayicilerimizin güçlü üretim potansiyelini, kalitesini, teknoloji alt yapısını yerinde incelesin. Türk sanayisinin son 30 yılda aldığı yolu, yazdığı başarı hikayelerini görmek isteyen herkes buyursun OSB’lerimize gelsin, üretimi yerinde görsün.

“OSB’Sİ OLMAYAN ŞEHRİMİZ KALMADI”

Türkiye’de organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmadı. Ülkemizdeki OSB’lerin sayısı 348’i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 34’ü Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olmak üzere 382’ye ulaştı.

Sadece bu yıl 16’sı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 3’ü Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı 19 yeni OSB kuruldu. Yine bu yıl organize sanayi bölgelerimizde 1.600 yeni parsel daha üretime kazandırıldı. Böylece OSB’lerimizde üretim yapan fabrika sayımız 67 binin üzerine çıktı.

OSB’LERİMİZ 2,5 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Bugün OSB’miz, ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirerek Türk sanayisinin taşıyıcı kolonu haline geldi. İstihdam da ise rekor üzerine rekor kırıyoruz. 2022 yılında OSB’lerimiz, 188 bin kişiye daha istihdam sağlayarak, 2.5 milyon istihdam rakamına ulaştı. Biz de OSBÜK olarak, 81 ildeki OSB’mizle birlikte başarıdan başarıya koşan sanayicilerimize en iyi hizmeti, en verimli şekilde verebilmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz. OSB’lerimize ve sanayicilerimize yönelik pek çok proje ve çalışmayı hayata geçiriyor, protokoller imzalıyoruz.

“YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ OSB’LER İÇİN FIRSATA ÇEVİRİYORUZ”

Özellikle Yeşil Dönüşüm konusunu OSB’lerimiz için fırsata çevirmek amacıyla bugüne kadar pek çok çalışma yaptık. Sanayicilerimize yönelik emisyon ticaret sistemi, karbon vergisi, teşvikler, yeşil finansman gibi başlıklarda çok sayıda eğitim, bilgilendirme semineri ve çalıştaylar düzenleyerek camiamızın farkındalığını artırdık. TSE ile Yeşil Dönüşüm İşbirliği Protokolü imzalayarak, OSB çalışanlarımıza yönelik Sera Gazı Emisyonlarının Uzaklaştırmalarının Hesaplanması ve Raporlanması, kaynakların etkin kullanımı gibi eğitimler düzenledik.

“BU ATIKLAR KOD YAZIYOR”

Kuveyt Türk Katılım Bankası ile, yeşil dönüşüm sürecinin en kritik adımlarından birisi olan yenilenebilir enerji yatırımlarında, OSB’lerimize avantaj kazandıran bir protokol imzaladık. Bu protokolümüz kapsamında bugüne kadar 24 OSB’den 69 firmamız GES Kredilendirilme sistemine başvurdu ve 250 milyon lira değerinde, 31.7 MW’lık 16 proje de finanse edildi.

Vodafone ile OSB’lerimize yönelik "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesini hayata geçirdik. 14 pilot OSB’mizde başlattığımız bu proje ile OSB’lerimizdeki elektronik atıklar toplanıyor. Toplanan bu elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirlerle de okullarımıza kodlama sınıfları kazandırıyoruz. Şu ana kadar 8 kodlama sınıfı açtık, kısa bir süre içerisinde 9. sınıfımızı da açacağız inşallah.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz Yeşil OSB Projesi ve Dünya Bankası Finansmanlı OSB Kredilendirme Projesi ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor.

Ayrıca hayata geçirdiğimiz Enerji İzleme Sistemi, “OSBÜKbulut Projesi” ve OSB’lerde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı gibi projelerimizle de hem dijitalleşme hem de yeşil dönüşüm konusunda somut adımlar atmış olduk.

Her zaman ifade ettiğim gibi organize sanayi bölgelerimizin yeşil dönüşüm sürecinde de Türk sanayisine rol model olacağına yürekten inanıyorum.

“YER SEÇİMİ VE KAMULAŞTIRMA HIZLANDIRILMALI”

Sanayicilerimiz ya mevcut yatırımlarını büyütmek istiyor ya da yeni yatırım yapmak istiyorlar. Ancak pek çok OSB’miz, yatırım yapmak isteyen bu sanayicilerimize yer tahsis edemiyor. OSB’lerimizde yeni genişleme bölgesi açmak, yer seçimi ve kamulaştırma süreçleri o kadar uzun sürüyor ki; yeni bir OSB açmaktan hiçbir farkı yok. Ben aynı zamanda Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı olarak sanayicime ‘yer yok’ demekten ya da ‘kura ile arsa tahsis edeceğiz’ demekten hicap duyuyorum. Oysaki bizim bu yatırımcıyı başımızın tacı yapmamız lazım. Bakanımız olarak sizden, yer seçimi ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılması noktasında desteklerinizi bekliyoruz.

“TARIM SANAYİNİN, SANAYİ TARIMIN ALTERNATİFİ DEĞİL”

Tarım arazilerimiz bizim için altın madeninden daha kıymetli. Tarıma elverişli arazilerimizi elbette hep birlikte koruyalım. Zira sanayi tarımın alternatifi değil, tarım da sanayinin alternatifi değil. İkisine de ihtiyacımız var.

ALTUNYALDIZ: BAŞARIYI İLERİ TEKNOLOJİYE DE TAŞIMALIYIZ

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da ödül töreninde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle zorunlu olarak hayata giren yeşil dönüşümün, doğal kaynakların sürdürülebilirliği noktasında sera gazı salımında azaltımı zorunlu hale getirdiğini bildirdi. Altunyaldız, OSB sanayicilerine seslenerek, Türkiye’nin orta yüksek teknolojide yakaladığı başarıyı ileri teknolojide de yakalayabilmesi için Ar-Ge faaliyetlerine önem vermelerini istedi.

BAKAN VARANK: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 10 MİLYAR TL’YE ÇIKACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, asgari ücrette yüksek oranlı artış yanı sıra işverene verilen desteğin de artırılarak devam edeceğini belirtti ve 2022’de 5.7 milyar lira olan asgari ücret desteğinin önümüzdeki yıl 10 milyar liraya yükseltileceğini (yüzde 75) bildirdi. Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek derdinin ülkeyi yüksek refaha kavuşturmak olduğunu belirtirken, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırırken de her bir ferdin yaşam kalitesinin üst seviyeye çıkarmayı amaçladığını aktardı.

Asgari ücrette yapılan son artışın da bunun bir tezahürü olduğunun altını çizen Bakan Varank’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Asgari ücrete, hem emekçilerin hem işveren penceresinden büyük hassasiyetle yaklaştık, ortak dengeyi gözetmeye çalıştık. Enflasyon önümüzdeki aylarda hızlı düşecek. Baz etkisi var ama bu enflasyonla mücadelede sonuç aldığımız gerçeğini değiştirmiyor. Dışsal yeni şoklar olmazsa enflasyonda beklentilerin aşağı yönlü olmasını öngörüyoruz. Asgari ücrete yaptığımız yüksek oranlı zam, enflasyon düşüşüyle birlikte alım gücünü daha fazla iyileştirecek.

Hükümetimiz beklenmeyen tabloyla karşılaşılması durumunda asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da çekinmeyecek hükümet. Tabii bu süreçte işverenlerin de yüklerini hafifletecek tedbire devam edeceğiz.

Bu sene özel sektöre 5.7 milyar lira asgari ücret desteği verdik. 2023’te destek 10 milyar lirayı aşacak. Bu durum olaylara tek yönlü bakmadığımızı gösteriyor.

“OSB YAPIMIZ KUSURSUZ MAKİNE GİBİ İŞLİYOR”

OSB uygulamasının filizleri 1960 yılında Bursa’da atıldı. Artan desteklerle Türkiye geneline yayılmış, kusursuz bir makine gibi etkin işleyen OSB yapımız var. Ülkemizde 2002’de 192 OSB varken, son yıllarda 156 yeni OSB kuruldu ve sayı bugün 348’e çıktı. 2022 yılında ise 16 yeni OSB kuruldu. OSB kanunu çıktığından bu yana en fazla OSB 2022’de kuruldu. Yatırım programında yer alan OSB projelerine 2 milyar liraya yakın harcama yapılarak bu alanda rekor kırıldı. 2002 öncesinde 40 yılda 30 bin civarında olan parsel sayısı bugün 82 bine çıktı. Üretimdeki parsel sayısı 5 kat artarak 11 binden 58 bine yükseldi. Üretimdeki OSB sayısı 264 ve parsellerde doluluk oranı yüzde 90 seviyede.

“YER TALEBİNİ KARŞILAMAK İÇİN YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”

Bir yanda yatırım iştahı canlıyken yer sorununu çözemezsek potansiyelimizin altında kalırız. Rekabetçiliğimi kaybetme riskiyle karış karşıya kalırız. Yer talebini karşılamak için yoğun çalışıyoruz. Süreci kısaltmak için ilgili bakanlıklarla iletişim halindeyiz. Üretimdeki sektörel çeşitliliğimiz günden güne artıyor. OSB faaliyet gösteren firmaların yenilik iştahları üst seviyede tutulmasını arzu ediyoruz.