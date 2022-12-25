OSB’lerin yıldızları ödüllendirilecek

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, kuruluş olarak bu yıl TEPAV işbirliği ile yapılan OSB Yıldızları Araştırması’nın tamamlandığını, araştırma sonuçlarının yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSB başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve plaket alacak firmaların katılacağı bir ödül töreni ile açıklanacağını söyledi.

Organize sanayi bölgelerindeki işletme sayısının 67 bine ulaştığını ve tamamen gönüllülük esasını dayanan araştırmanın 81 ildeki tüm organize sanayi bölgelerini kapsadığını ifade eden Kütükcü, ödül töreninde 12 kategoride toplam 120 sanayi işletmesine plaket verileceğini sözlerine ekledi.

OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması kategorileri şu şekilde:

“OSB’lerde En Çok Satış Yapan Firma Kategorisi, OSB’lerde Satışını En Çok Artıran Firma Kategorisi, OSB’lerde En Çok İhracat Yapan Firma Kategorisi, OSB’lerde İhracatını En Çok Artıran Firma Kategorisi, OSB’lerde En Çok İstihdam Sağlayan Firma Kategorisi, OSB’lerde İstihdamını En Çok Artıran Firma Kategorisi, OSB’lerde En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma Kategorisi, OSB’lerde Kadın İstihdamını En Çok Artıran Firma Kategorisi, OSB’lerde En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Firma Kategorisi, OSB’lerde Ar-Ge Harcamasını En Çok Artıran Firma Kategorisi, OSB’lerde En Çok Stajyer İstihdamı Sağlayan Firma Kategorisi, OSB’lerde Stajyer İstihdamını En Çok Artıran Firma Kategorisi.”