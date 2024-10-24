OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü: OSB’leri destekleyen herkes kazanır

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki (OSB) KOBİ’lerin dönüşümü için Türkiye İş Bankası ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’ndan (OSBÜK) stratejik bir adım geldi. “İş Bankası ile KOBİ’lerimiz Dönüşüyor” sloganıyla yola çıkan “OSB’lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları” nın ilk durağı Konya OSB oldu.

EKONOMİ Gazetesi ile ortaklaşa düzenlenen buluşmada konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “İkiz dönüşüm OSB’lerin gelecek vizyonunda hayati önem arz ediyor. Türkiye üretimle ve ihracatla büyüme rotasını seçmiş bir ülke. Dolayısıyla Türkiye’de üretimi ve OSB’leri destekleyen herkes kazanır” dedi.

Artık dijital teknolojilerin yenilik ve büyümenin itici gücü haline geldiğini söyleyen Kütükçü, “Sanayi tarihi, yıllar içerisinde çok önemli değişimler ve teknolojik dönüşümler yaşadı. Ancak içinde bulunduğumuz dönüşüm süreci, bugüne kadar karşı karşıya kaldığımız en kapsamlı ve en derin dönüşüm süreci. Ya bu dönüşüme adapte olacağız ya da rekabet gücümüz her geçen gün biraz daha eriyecek. OSBÜK olarak biz de, 81 ilimizde, 404 organize sanayi bölgemizde, 67 bin fabrikamızın bu yeni döneme adapte olmalarına katkı sağlamak için yoğun bir çalışma programı yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“BÖLGEDE EN GÜÇLÜ SANAYİ ÜLKESİYİZ”

Bugün İtalya ile Çin arasındaki en güçlü sanayi ülke olduğumuzu dile getiren Memiş Kütükcü, şunları dile getirdi: “OSB’lerimiz Türkiye’nin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirerek Türk sanayisinin lokomotifi haline gelmiş durumda. Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’ndan 648’i OSB’lerimizde üretim yapıyor. Yine, bu 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaptığı 78 milyar TL’nin üzerindeki ihracatın, 38 milyar TL’den fazlasını OSB’lerimiz gerçekleştirdi. Türkiye’nin üreten gücü OSB’ler olarak hedefimiz, Cumhuriyetin ilk yüzyılında olduğu gibi, ikinci yüzyılda da Türk sanayisine lokomotiflik yapma vizyonumuzu geliştirerek sürdürmek.”

DÖNÜŞÜMDE KONYA FARKI

Konya OSB’nin dönüşüm alanında tüm Türkiye’ye örnek olduğunu vurgulayan Memiş Kütükcü, “754 fabrikanın üretim yaptığı, 65 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan Konya OSB’de, gerek yeşil dönüşümde gerekse dijital dönüşümde diğer tüm bölgelerimize örnek olacak çalışmalar yapıyoruz. Konya OSB olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TSE tarafından belirlenen 4 başlıktaki 40 farklı performans göstergesini eksiksiz yerine getirerek, Türkiye’de Yeşil OSB Sertifikası alan 9 OSB’den biri olduk. Konya OSB’nin, Türkiye’de genelinde başlattığımız ikiz dönüşüm seferberliğine kritik katkılarda bulunacağına inanıyor, bu toplantı serilerinin ilkine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

YENİ KALKINMA HİKAYEMİZ İKİZ DÖNÜŞÜM OLACAK

Dijital ve yeşil dönüşümün Türkiye için önemini vurgulayan EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, “Dijital dönüşümü, en basit haliyle veriyi toplayıp işlemek olarak anlatabiliriz. Fakat dönüşümde esas sıçrama da yeşil dönüşümle elde ediliyor. Bu anlamda, OSBÜK olmadan, OSB’lerimizin içerisindeki firmalarımız olmadan dijital ve yeşil dönüşüm havanda su dövmek olur. İkiz dönüşümü Türkiye’nin yeni kalkınma hikayesi olarak görmeliyiz. Türkiye’nin asıl gücü üretimden gelen bir güçtür. Türkiye ürettiğini satarak refaha gidebilecek bir ülke. Bunu sağlamak için ise bu dönüşümü yakalamaktan başka çaremiz yok. İtalya’dan Çin’e kadar Türkiye gibi üretim alt yapısı olan başka bir ülke yok. Bu avantajı kullanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Tedarikçiler de elini taşın altına koymalı"

Buluşmanın ilk paneli “İhracat ve Üretimin Geleceği” başlığı ile gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın yaptığı panelde KOSGEB Sürdürülebilirlik Destekleri Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Alper Akgül, Daxler Energy Genel Müdürü Yunus Emre Tarhan, Kayahan Hidrolik Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, ihracatın ve üretimin geleceğini değerlendirdi.

Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) ile ilgili bilgi veren Alper Akgül, “Avrupa yeni bir sanayi politikası benimsemiş durumda. İkiz dönüşüm de bu politika içinde. SKDM ile gelen zorunluluklardan 2026'ya kadar büyük işletmeler etkilenecek. KOBİ’lerimiz bu zorunluluk kapsamında değil. Ancak büyük işletmelerin tedarikçisi ve onların taleplerini karşılaşmak durumunda” dedi.

“Yeni RES ve GES lisansları verildi”

Yenilenebilir enerjinin Türkiye’de gelişimi ve sağladığı avantajlardan bahseden Yunus Emre Tarhan ise, “Daxler Energy olarak 2013 yılında 30MgW ile başladığımız güneş paneli üretimimize, bugün 1GW üretim kapasitesi ile devam ediyoruz. Enerji Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre 33,9 GW’lık RES ve GES ön lisansları verildi. Yeşil dönüşüme geçmek isteyen yatırımcılarımız lisanslarını alıp kurulum yaprak karbon değerlerini düşürebiliriler. Temiz enerji uygulamalarıyla karbon ayak izini düşüren işletmelerimiz özellikle ihracat alanında daha rahat hareket edilebilir. Çünkü GES’ile üretilen elektrik şu an en düşük maliyetli enerji kaynağı” ifadelerini kullandı.

“Karbon ayak izimizi düşürdük”

İmalat sektöründeki, ihracat yapan firmaların yeni dinamiklere adapte olmasının avantajlarından bahseden Sevda Kayhan Yılmaz, “Bu işte en önemli şey güncel bilgiyi takip etmek. Bu sayede yeni şartlara hızlıca adapte olursunuz. Müşterilerimizin sektörlerine baktığımızda SKDM’den etkilenecek 5 büyük sektörün 3’ü, bizim çalıştığımız sektörlerin başında geliyor. Dolayısıyla bu sektörlerin tedarikçisi olarak taşın altına elimizi koymamız gerek. GES yatırımımızı yaparken, ihtiyacımızın yüzde 20 fazlası bir kurulum yaptık. Böylece karbon ayak izimizi düşürmüş olduk ” dedi.

“Dijital dönüşüm bir zorunluluk”

Yatırım Finansman Direktörü Dr. Barış Esen moderatörlüğündeki “İkiz Dönüşüm Sürecinde KOBİ’ler” başlıklı ikinci panelde ise, Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş, MEXT Satış ve Pazarlama Grup Direktörü Barış Arıkan, Murat Çankırlı İnşaat Makine Genel Müdürü Murat Çankırlı, KOBİ’lerin ikiz dönüşüm sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Dijital dönüşümün birçok avantaj sağladığını söyleyen Özge Küllah Kurtuluş, “KOBİ’ler dijital dönüşümle birlikte, daha hızlı ve daha etkin üretime geçiyor. Bu da maliyet kalemlerinin düşmesini sağlıyor. Diğer taraftan yönetim süreçlerini dijitalleştirdikleri zaman da operasyonel verimlilik artışı yaşıyorlar. Ayrıca artık büyük verinin işlenmesi, doğru veriyi kullanarak doğru pazarlama stratejisi oluşturmamızı sağlıyor. Kısacası dijital dönüşüm bir seçenek değil zorunluluk. Biz de KOBİ’leri dönüşmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi

“Dönüşüm için yol haritası çıkartıyoruz”

KOBİ’lerin dönüşümü için MEXT Satış ve Pazarlama Grup’un nasıl hizmetler verildiğiyle ilgili konuşan Barış Arıkan, “MEXT’in arkasındaki fikre sahip olan ve yatırımını yüzde yüz finanse eden, Türkiye’nin önemli çatı kuruluşlarından birisi olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS). 2019 yılından itibaren klasik sendikacılık anlayışının dışına çıkarak insanı ön plana koyan genç nesil sendikacılık anlayışıyla yoluna devam ediyor. MEXT, MESS üyelerinin dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyacı olan tüm hizmetleri alabileceği bir merkez olsun diyerek kurulan bir merkez. Sonraki süreçte tüm hizmetlerimizi tüm Türk Sanayisine açarak 15 farklı sektörde 500’den fazla firmayı dijital ve yeşil dönüşüme katmış olduk” şeklinde konuştu.

Firmasının dönüşüm sürecinde yaşadığı deneyimleri paylaşan Murat Çankırlı ise şunları kaydetti: “Firmamız üretiminin yüzde 80’ini ihraç ediyor. Yurtdışında da ülkemizi yine biz temsil ediyoruz. Yurt içinde rakibimiz yok diyebiliriz. MEXT ile çıktığımız yoldaki dönüşümlerin bizi daha ileriye taşıyacağını görüyoruz. Üretimimizin baştan sonra dijitale dönüşmesi için çalışmalar yapıyorlar.”

Türkiye İş Bankası, 2025 yılında OSB’lere özel ihtisas şubeleri açacak

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, “OSB’lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları” kapsamında bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Yılmaz, ülke ekonomisinin önünü açacak ve gelişim sağlamasına katkıda bulunacak bir etkinliğe gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yılmaz, “Konya, tarih boyunca hep Anadolu’nun kültür ve ticaret merkezi olan kentleri arasında yer almış. Tarım, ticaret, sanayi ve turizmiyle Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlayan bu güzel şehrimiz” diyerek, “Konya sahip olduğu OSB’ler, özel sanayi siteleri ve Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile gelişmiş bir sanayi alt yapısına sahip. 3 milyar doları aşan ihracatıyla da katma değer üretiminde önemli bir yer ediniyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında OSB’lerin rolü büyük

İhracatın Türkiye ekonomisinde kritik bir rolü olduğunu söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti: “Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmasında OSB’lerin rolü son derece büyük. OSB’ler, firmaların üretim maliyetlerini düşürmelerine ve daha verimli bir üretim altyapısına sahip olmalarına olanak sağlıyor. Bugün Türkiye, jeostratejik konumu sayesinde Avrupa, Asya ve Ortadoğu’ya erişim sağlayarak küresel ticarette önemli bir konumda. İhracatta katma değeri yüksek ürünler üretmek, inovasyonu teşvik etmek ve uluslararası pazarlara açılmak, kurum olarak her zaman yanında durduğumuz OSB işletmelerimizin katkıları sayesinde mümkün. Bu vesileyle, 2025 yılında OSB’lere özel ihtisas şubeleri açacağımızın müjdesini de vermek isterim. İlk iki şubemizin yerini belirledik. İkitelli OSB ve Ankara Bulvar İvedik şubelerimiz sadece sanayicimize hizmet verecek, bireysel müşteri olmayacak. Bu yönde özel bir tasarım da yapıyoruz. Amacımız, sanayinin dijitalleşme hızını artırırken, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim altyapısını da geliştirmektir.”

“İşletmeler için yol arkadaşıyız”

Türkiye İş Bankası olarak, yeşil ve dijital dönüşümle sanayicilerin küresel rekabetteki yerini güçlendirmelerine verdikleri önemin altını çizen Yılmaz, “Dijital dönüşüm yeşil dönüşümü kolaylaştıran, besleyen de bir süreç. İkisi de birbirinden ayrı düşünülemez. Bu farkındalıkla ikiz dönüşümü çok önemsiyoruz. Banka içerisinde kendi iş yapış tarzlarımızda, süreçlerimizde dönüşüme odaklandığımız gibi müşterilerimiz için de bu yönde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Yılmaz, “Şubatta lansmanını gerçekleştirdiğimiz, MEXT Teknoloji Merkezi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu’ projemizle, Türkiye’nin dört bir yanındaki KOBİ’lere, dijitalleşme ve çevre dostu üretim süreçlerine uyum sağlama konusunda rehberlik etmeyi ve dijital-yeşil dönüşüm yolculuklarında cesaret veren başarı hikâyeleri yazmalarına vesile olmayı amaçlıyoruz” diyerek, şunları kaydetti: “Projemizdeki KOBİ’ler, OSB’lerde faaliyet gösteren, üretim, ihracat yapan veya ihracatçı kurumsal firmaların tedarik zincirinde yer alan müşterilerimiz arasından seçildi. 1.5 yıl sürecek proje ile 100 KOBİ’mize Dünya Ekonomik Forumu tarafından kabul edilen Dijital ve Yeşil Dönüşüm Olgunluk analizleri SIRI ve COSIRI uygulanarak her firma özelinde yol haritaları oluşturuluyor. Bu projemiz ile işletmeler için sadece banka değil, aynı zamanda onların gelişim ve dönüşümlerine destek olan bir yol arkadaşıyız.”