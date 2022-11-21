OSİAD Başkanı Ekinci: EYT ile sanayi nitelikli iş gücü olan ak saçlılarını kaybeder

ANKARA (NB EKONOMİ)- Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin yaptığı açıklamada, tüm EYT’lilerin emekli edilmesi durumunda sanayide nitelikli işgücü kaybının yaşanacağı uyarısında bulundu. Ekinci, ayrıca kıdem tazminatı yükünün zaten finansmana erişimde sıkıntı çeken işletmeleri daha çok zorda bırakacağını vurguladı.

EYT konusunun çalışma hayatında önemli bir soruna dönüşmesiyle Hükümetin toplumdan gelen talep doğrultusunda düzenleme ihtiyacı duyduğunu kaydeden Ekinci, EYT’lilerin mağduriyetleri giderilirken tüm taraflarla görüşmeler yapılması gerektiğini söyledi.

Tüm EYT’lilerin emekli edilmesi halinde nitelikli işgücünde büyük bir kayıp yaşanacağına dikkat çeken Ekinci, sanayi bölgelerinde şu an çalışan nitelikli elemanların çoğunun sanat okulu mezunlarından oluştuğunu, arkadan yeni eleman gelmediği için sanayinin yükünü de ak saçlıların çektiğini belirtti.

Ekinci, “Endişemiz şudur. EYT’lilerin hepsi emekli olursa bunlar iş hayatından çekilecekler. Sanayide yetişmiş eleman bulmak zaten zor. Bu durumda üretimde aksamaların olması kaçınılmaz. 1,5 milyon EYT’linin yüzde 85’inin özel sektörde çalıştığı düşünülürse sorunun artçı sarsıntılarının boyutları tahmin edilebilir.” dedi.

Bir diğer sıkıntının da finansmanda yaşanacağına işaret eden OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, pandemi ve sonrasında gelen yüksek enflasyonun, KOBİ’lerin finansmana erişimini zorlaştırdığını belirtti.

Ekinci, “Finansman yönünden zayıflayan işletmelerin, ortaya çıkacak kıdem tazminatı yükünün altından nasıl kalkacakları önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Burada, bir çözüm üretilmesi kaçınılmaz. Uzun vadeli düşük faizli kredi, kademeli emeklilik gibi çözümler düşünülmelidir” diye konuştu.