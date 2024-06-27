OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci: İSO 500’de Ankaralı sanayi kuruluşu sayısı 39’tan 45’e çıktı

İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Ankara’da kurulu firmaların sayısının 45’e yükseldiğini açıklayan Süleyman Ekinci, “Firma sayısı bakımından İstanbul’dan sonra ikinci sıraya yerleşmemiz, Ankara’nın sanayileşmekte şahlandığını gösteriyor” dedi.

"Ankara'nın ikinci sıraya yükselmesi önemli"

Bir önceki listede Ankara’dan 39 firmanın bulunduğunu hatırlatan Ekinci, Ankara’daki sanayi kuruluşları içinde teknolojik olarak yüksek ürünler üretiminin ağırlığının yüksekliğine işaret etti. Ankara’nın ikinci sıraya yükselmesinin önemli olduğunu kaydeden Ekinci, İstanbul’daki 52 firmanın ilk 500 listesinde geriye düştüğü bir yılda yükselişin gerçekleştiğini vurgulayarak, Ankara’da başta enerji ve savunma sanayii olmak üzere önemli sanayi kuruluşlarının büyümesini sürdürdüğünü anlattı.

"Ankara başka illerden de sanayici çekiyor"

Süleyman Ekinci, “Ankara’da, sanayileşme yolunda Kocaeli’ni, Bursa’yı geride bırakan bir ilerleme var. Ankara, Türkiye’nin tam da ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji ürün üretiminde başı çekiyor. Aynı zamanda bir üniversite kenti konumuyla Ankara’nın yıldızının parladığını görebiliyoruz. Üstelik, İstanbul, Kocaeli gibi deprem açısından yüksek risk barındırmadığı, güvenli üretim alanı olduğu için başka illerden de sanayicileri çekiyor” diye konuştu. OSİAD’ın kurucusu olduğu Anadolu OSB’de sanayi parsellerinin fiyatının hızla yükseldiğine de dikkat çeken Ekinci, kurulu bütün OSB’lerde doluluğun yüzde 100’e ulaştığını, işletme sayısının 300 bin dolayına çıktığını kaydetti.