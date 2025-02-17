OSİAD’da görev değişimi: Yeni başkanı Hisarcıklılar oldu

ANKARA (EKONOMİ)

OSİAD’ın genel kurulu; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Defterdarı Yüksel Duman, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, Anadolu OSB Hüseyin Kutsi Tuncay’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Görevi Hisarcıklılar’a devreden Süleyman Ekinci, tek dertlerinin üretmek olduğunu söyledi. Ekinci, vergi adaletinin sağlanması için çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması gerektiğini ifade etti.

OSTİM Başkanı Orhan Aydın, OSTİM olarak sanayici ve girişimci ürettiklerini söylerken, Ankara Defterdarı Yüksel Duman kayıt dışılıkla mücadele konusunda büyük çaba harcadıklarını, Ankara’da vergi tahsilatında yüzde 92 oranına ulaştıklarını bildirdi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, bölgesel kalkınma yoluyla ulusal kalkınmayı amaçlayan OSİAD’ın yenilikçi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir kalkınma için önemli ve başarılı çalışmalara imza attığını vurguladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yöneticilerin istişareye önem vermelerinin faydalarına dikkat çekti.

Yeni yönetim

Tek listenin yarıştığı genel kurulda Esat Hisarcıklılar başkanlığındaki yönetim listesi, oybirliği ile seçildi. Yeni yönetim kurulunda Esat Hisarcıklılar, Tamer Tuğlu, Ömer Tayfun Angın, Emrah Çağrı, Mert Taş, Onur Öztuna, Ahmet Erbasan, Gülşen Sucu İnal, Mehmet Hakan Atalay, İhsan Akalın, İsmail Kayaaslan, Begüm Beyazkılıç Yılanlı, Ali Pehlivan yeraldı. Denetim Kurulu’na ise Gürkan Balasar, Ömer Soylu, Yasemen Çalışkan seçildi.

Hisarcıklılar: Kimsenin rakibi değiliz

Genel kurulda başkanlığa seçilen Esat Hisarcıklılar ise yaptığı konuşmada, 1991 yılından beri OSİAD’ın özverili bir şekilde çok önemli çalışmalara imza attığını belirterek, kimsenin rakibi olmadıklarını bildirdi.

Tüm paydaşlarla olumlu diyalog içinde olduklarını kaydeden Hisarcıklılar, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, sanayinin yaşadığı sorunları fırsata çevireceklerini vurguladı.