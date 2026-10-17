Osman Gazi Karadeniz'e uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2027'yi işaret etti: Her 3 haneden biri yerli gaz kullanacak

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, görev yerine uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Osman Gazi'nin Karadeniz'e uğurlanması töreni için video mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri paylaştı:

Al bayrağımızın renkleriyle süslenen Osman Gazi yüzer üretim platformunun ülkemize, milletimize hayırlı hizmetlerinin olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

2024 yılının Temmuz ayında ilk yüzer üretim platformunu ülkemize kazandıracağımızı açıklamıştık. Geçen yıl mayıs ayında da ismini Osman Gazi olarak belirlediğimiz platformu Dolmabahçe Sarayı'ndan Filyos'a uğurlamıştık.

Tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz

Bugün ise enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi'yi görev yerine, Karadeniz'e yolcu ediyoruz. Osman Gazi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun denizlerdeki karşılığı olan Mavi Vatan'ın ilk fabrikasıdır. 298,5 metre uzunluğu, 56 metre genişliği, 29,5 metre derinliği ve 140 personeliyle yüzen bir enerji kalesidir.

Her 3 haneden biri yerli gaz kullanacak

Üzerinde bulunan 21 farklı ünite ile Sakarya Gaz Sahamızdaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek, deniz altına döşenmiş borularla şu anda sizlerin bulunduğu Filyos'a gönderecektir. Böylece Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027 yılı başından itibaren her üç haneden biri yerli doğal gazımızı kullanacak.

Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu vizyoner projeye emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, platformda görev yapacak tüm personelimize başarılar diliyorum."