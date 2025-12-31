Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2026! Zam geldi: Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında 795 TL olan Osmangazi Köprüsü tek yön geçiş ücreti 2026 yılında 995 TL'ye çıkarıldı.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜNE NE KADAR ZAM GELDİ?

2025 yılında 795 TL olan Osmangazi Köprüsüne 2026 yılında yaklaşık yüzde 25 zam gelmiş oldu. 2026 yılında yapılan zamla Osmangazi Köprüsü otomobil geçiş ücreti 995 TL'ye yükseldi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ

2025 yılında 795 TL olan Osmangazi Köprüsü otomobiller (1.sınıf) için ücret 995 TL oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ MİNİBÜS ÜCRETİ

2025 yılında 1.270 TL olan Osmangazi Köprüsü minibüsler (2.sınıf) için ücret 1.590 TL oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ YOLCU OTOBÜSÜ ÜCRETİ

2025 yılında 1.510 TL olan Osmangazi Köprüsü yolcu otobüsleri (3.sınıf) için ücret 1.890 TL oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ KAMYON ÜCRETİ

2025 yılında 2.005 TL olan Osmangazi Köprüsü kamyonlar (4.sınıf) için ücret 2.505 TL oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ TIR ÜCRETİ

2025 yılında 2.530 TL olan Osmangazi Köprüsü tırlar (5.sınıf) için ücret 3.165 TL oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ

2025 yılında 555 TL olan Osmangazi Köprüsü motosikletler (6.sınıf) için ücret 695 TL oldu.