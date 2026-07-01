Osmangazi Köprüsü'ne ne kadar zam geldi? 2026 Osmangazi Köprüsü güncel geçiş ücreti...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kamu-Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde tarifelerin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

1 Ocak 2026 tarihinde 995,00 TL olan Osmangazi Köprüsü tek yön geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 1.170,00 TL olarak belirlendi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretine 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık yüzde 17,59 oranında zam yapıldı.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 995,00 TL olan otomobillerin (1. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 1.170,00 TL olarak belirlendi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ MİNİBÜS ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 1.590,00 TL olan minibüslerin ve hafif ticari araçların (2. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 1.870,00 TL olarak belirlendi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ YOLCU OTOBÜSÜ ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 1.890,00 TL olan yolcu otobüslerinin (3. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 2.225,00 TL olarak belirlendi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ KAMYON ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 2.505,00 TL olan kamyonların (4. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 2.950,00 TL olarak belirlendi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ TIR ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 3.165,00 TL olan tırların ve tır benzeri araçların (5. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 3.720,00 TL olarak belirlendi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 695,00 TL olan motosikletlerin (6. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 820,00 TL olarak belirlendi.