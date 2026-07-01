Osmangazi Köprüsü'ne ne kadar zam geldi? 2026 Osmangazi Köprüsü güncel geçiş ücreti...
1 Temmuz 2026 itibarıyla otoyol ve köprü ücretlerine gelen zamların ardından Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti en çok merak edilen konulardan biri oldu. Sürücüler "Osmangazi Köprüsü ne kadar oldu, köprüye ne kadar zam geldi, yeni zamlı fiyat listesi açıklandı mı?" sorularına aramaya başladı. İşte 2026 Osmangazi Köprüsü güncel geçiş ücretleri...
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kamu-Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde tarifelerin yeniden düzenlendiğini bildirdi.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
1 Ocak 2026 tarihinde 995,00 TL olan Osmangazi Köprüsü tek yön geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 1.170,00 TL olarak belirlendi.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜNE NE KADAR ZAM GELDİ?
Osmangazi Köprüsü geçiş ücretine 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık yüzde 17,59 oranında zam yapıldı.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ
1 Ocak 2026'da 995,00 TL olan otomobillerin (1. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 1.170,00 TL olarak belirlendi.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ MİNİBÜS ÜCRETİ
1 Ocak 2026'da 1.590,00 TL olan minibüslerin ve hafif ticari araçların (2. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 1.870,00 TL olarak belirlendi.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ YOLCU OTOBÜSÜ ÜCRETİ
1 Ocak 2026'da 1.890,00 TL olan yolcu otobüslerinin (3. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 2.225,00 TL olarak belirlendi.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ KAMYON ÜCRETİ
1 Ocak 2026'da 2.505,00 TL olan kamyonların (4. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 2.950,00 TL olarak belirlendi.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ TIR ÜCRETİ
1 Ocak 2026'da 3.165,00 TL olan tırların ve tır benzeri araçların (5. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 3.720,00 TL olarak belirlendi.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ
1 Ocak 2026'da 695,00 TL olan motosikletlerin (6. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 820,00 TL olarak belirlendi.