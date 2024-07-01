Osmangazi, Yavuz selim ve Çanakkale köprüleri zamlandı mı? KGM açıklama yaptı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modeli ile yapılarak trafiğe açılan ve görevli şirketler tarafından işletilmekte olan otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinde artış yapıldığını iddia eden haberlere yer verildiğini duyuyarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayan KGM, Osmangazi Köprüsü geçişinin 399 lira olduğunu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 49 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretinin de 419 TL olduğunu açıkladı.