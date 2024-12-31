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Osmaniye ve Yozgat'ta bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Osmaniye ve Yozgat'taki bazı taşınmazlar yol ve baraj yapım projeleri kapsamında acele kamulaştırılacak.

Haber Merkezi
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Osmaniye ve Yozgat'ta bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kadirli-Osmaniye İl Yolu ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Yozgat'ta uygulanan Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme (KOP) Projesi kapsamında da bazı taşınmazların Devlet Su İşler Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Bursa'nın Karacabey ve Mudanya ilçelerinde bulunan Grup 15 Kocaçay Deltası Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü yeniden değerlendirildi. Değerlendirme sonucu bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

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