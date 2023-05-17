"OSTİM bütün sorunlara çözüm üretebiliyor"

ANKARA/EKONOMİ

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 2022 yılı Olağan Genel Kurulu, OSTİM OSB katılımcı kooperatiflerin temsilcilerinin katılımıyla OSTİM OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurulun açılışında konuşan OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ankara sanayinde imza atmış bir bölge olan OSTİM’in bir ekosistem olarak bütün sorunlara çözüm üretebildiğini söyledi.

OSTİM benzeri kooperatif olarak kurulmuş oluşumların yapıları teslim ettikten sonra faaliyetlerini sonlandırdığını hatırlatan Aydın, “Biz OSTİM'de bir ekosistem oluşması için bu yapıları devam ettirdik.” dedi.

İşletmelerin yaşayabilmesi için bütün kurumların OSTİM’de bulunduğunu söyleyen Orhan Aydın, “Firmaların teknolojik düzeylerinin artırılmasına katkı sağlamak için teknoloji geliştirme bölgesi kurduk. Bu yıl Ostim Teknopark'ımız Türkiye birincisi oldu” ifadelerini kullandı.

“7 kümeye ev sahipliği yapıyoruz”

Bir ekosistem olarak bütün sorunlara çöküm üretme kabiliyetine sahip olan OSTİM’in savunma sanayi firmaları tarafından da tercih edildiğini kaydeden Aydın, “OSTİM sadece fiziki bir alan değil, ortak hareket etme kabiliyeti olan birbirini bütünleyen bir alan” diye konuştu.

Aydın, diğer OSB’lere de model olacak çalışmalar yaptıklarını kaydederek, ev sahipliği yaptıkları kümelenmeleri; iş ve inşaat makineleri, savunma ve havacılık, medikal, yenilenebilir enerji, raylı sistemler, kauçuk ve haberleşme olarak sıraladı.

Bünyelerindeki OSTİM Teknik Üniversitesi’nin de bölge algılanmasında önemli bir dönüşüm olduğunu belirten Orhan Aydın, özellikle yabancı öğrencilerin firmalarla eşleştirilerek firmaların ürünlerini ülkelerinde temsil ettiklerini aktardı.

Mali genel kurulda 2022 yılı faaliyet raporu, çalışma programı, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir gider hesapları ile YMM raporları okunarak oy birliğiyle ibra edildi.