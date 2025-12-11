OSTİM OSB/Aydın: Sanayideki değişimi izleyen değil yöneten bölge olmak istiyoruz

Yeşil OSB olarak tescillenen OSTİM OSB’nin dönüşüm çabalarını anlatan Yönetim Kurul Başkanı Orhan Aydın “Artık sanayi değişiyor. Sanayideki değişimi izleyen değil yöneten bölge olmak istiyoruz” dedi.

Yeşil dönüşüm ile dijital dönüşümün birbirinin tamamlayıcısı olduğunu söyleyen Orhan Aydın: “Yeşil dönüşümün gerçekleşebilmesi için dijital dönüşüm olmazsa olmaz. Biz de ayrılmaz iki parça olarak ifade edilen ve ikiz dönüşüm kavramı ile hayatımıza giren bu yaklaşımı öncelikli gündemlerimiz arasına aldık” şeklinde konuştu. Orhan Aydın, öncelikleri “Sıfır atık yönetimini kurmak, yeşil enerjiyle sürdürülebilir üretimi sağlamak ve tasarruflu, yerinde tüketim için döngüsel değer zinciri oluşturmak” olarak sıralarken “Ana hedefimiz her dönemde ‘Akıllı Sanayi’ sloganıyla yeşil bir endüstriyel ekoloji kurmaktır” dedi.

Akıllı sanayi kuracağız

OSTİM OSB yönetiminin vizyonuna dikkat çekerek; “Biz bu süreci bir vizyonla yönetiyoruz. Hedefimiz; yalnızca üreten değil, verimli, akıllı ve sürdürülebilir üretim yapan bir sanayi altyapısı kurmak. OSTİM OSB olarak bu dönüşümde üzerimize düşeni yapmaya, sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” mesajı veren Orhan Aydın şöyle konuştu:

Üyelerimiz nasıl ilerleyecek?

“İkiz dönüşümün temel amacına uygun olarak üye firmalarımızın sürdürülebilirlik ve rekabetçilik açısından hem kısa hem de uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla organize sanayi bölgemizin hizmetlerine dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik başlıklarını ekledik. Bu hizmetleri veren ekibimiz ile üye firmaların farkındalıklarını artırma, güncel mevzuat hakkında bilgilendirme, teknoloji sağlayıcılar ile buluşturma ve firmalarımıza bu süreçte nasıl ilerleyeceklerine dair yol haritası oluşturma faaliyetlerinde bulunmaktayız.

Danışmanlık da yapıyoruz

Bölgemize gelen girişimcilerimizin geliştirdikleri teknoloji veya ürünlerini yeşil ve dijital dönüşüm kapsamında üye firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirerek onları bir araya getiriyoruz. AB Yeşil Mutabakatı kapsamında, bölgemizdeki firmaların yetkinliklerini artırmak için ihtiyaç duyulan eğitim ve sertifikasyonları sağlıyoruz. Ayrıca, Yeşil OSB kriterleri çerçevesinde uyulması gereken hususlara dair firmalarımıza danışmanlık sağlıyoruz. Bölgemizdeki firmalarımızın dijital ve yeşil dönüşüm alanında olgunluk analiz raporlarını oluşturarak verimlilik, tasarruf ve çevreye duyarlılık hedefiyle üretim yapma kabiliyetlerine destek olmak üzere çalışmalar yürütüyoruz.”

Orhan Aydın OSTİM’i ‘Yeşil Osb’ye götüren süreci şöyle anlattı: “Ekonomik, teknolojik, ekolojik ve geleceğin teknoloji bölgesi vizyonu ile 2014 yılında bölgemizde yeni imar planı hayata geçirildi. Plan kapsamında iş yerini yeniden inşa eden firmalara, yerinde üretim yerinde tüketim anlayışıyla çatılarına güneş paneli yerleştirme ve inşaat aşamasında çevreye duyarlı malzemelerin kullanılması zorunluluğu getirildi. Yapılan yatırımlarla 2024 yılı sonunda OSTİM’de toplam 3,18 MW GES kurulu gücü kapasitesi oluştu. OSTİM OSB 2021 yılında da Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak Sıfır Atık Belgesine sahip oldu.

OSTİM’e ‘yeşil gümüş’

Çağının ötesinde hizmet sunarak, üretim ve tedarikte ilk akla gelen yerli, milli, rekabetçi çözümler ile Türk sanayisine yön veren sürdürülebilir, küresel ve öncü sanayi bölgesi olmak vizyonuyla hareket eden OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, 50 yılı aşan tecrübesiyle Türkiye’deki pek çok OSB’ye örnek olurken kalkınmayı hedefleyen ülkeler tarafından model alındı. OSTİM, yarının doğasına bugünden sahip çıkma değeriyle, çevre dostu ve ekolojik dengeyi koruyucu uygulamalarıyla proaktif bir yönetim anlayışı sergiledi. Böylece, milli ihtiyaçların karşılanmasında bir çözüm merkezi olarak uluslararası marka değerine sahip bölgemizde hem hizmet sağlayıcılığımızı güçlendirmiş hem de sanayicimizi gelecek piyasa şartlarına hazırlamış olacağız. Bütün bunların sonucunda Bakanlığımız ve TSE, Yeşil OSB ‘Gümüş’ kategoride bizi ödüllendirdi. Biz altın kategoriye yükselmek için çalışmalarımızı ve sürdürülebilirlik alanında hassasiyetlerimizi daha da artıracağız. Türkiye’nin, “2053 net sıfır emisyon hedefi’’ doğrultusunda firmalarımızın karbon emisyon miktarlarını azaltmalarına yönelik eğitim, seminer, toplantı ve konferanslar düzenlerken aynı zamanda yeşil dönüşüm mentörlüğü sağlıyoruz.”

Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Ofisi kuruldu

Vizyonu; doğaya rağmen değil, doğaya tamamen entegre olmuş bir sanayi modelini ortaya çıkarmak, misyonu; OSTİM’deki sanayi kuruluşlarını, en doğru modelde doğaya entegre etmek, sanayiyi yenilenebilir doğal kaynak döngüsüne tamamen gömülü biçimde kurgulamak ve bu döngünün içinde sürekli iyileştirmek olan Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Ofisi kuruldu. Ofisin yürüttüğü işlerin başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında onaylanan şu 4 proje bulunuyor:

■ Carport Tipi Güneş Enerji Santrali Projesi (Bu ay saha çalışmaları başlayacak)

■ Sokak Aydınlatmalarının LED Teknolojisine Dönüşümü Projesi (Tamamlandı)

■ Trafo Köşkleri Arası Fiber Haberleşme Alt Yapısı Projesi (Bu ay tamamlanacak)

■OSTİM Dijitalizasyon (Tek Fabrika) Projesi (İhale çalışmaları devam ediyor)

Projelerin sağlayacağı toplam yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik katma değerleri: