OSTİM OSB'de kurulan elektrikli şarj istasyonları faaliyete geçti

OSTİM'den yapılan açıklamaya göre, 6 noktada kurulan 15 şarj istasyonunun 12'si AC şarj, 3'ü ise hızlı şarj (DC) özelliğine sahip bulunuyor.

Kurulan istasyonda Türkiye'nin otomobili Togg da şarj edildi.

Güneş enerji santrali (GES) olarak kullanılabilmesi için istasyonlardan ikisinin üstü kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, elektrikli şarj istasyonlarında aynı zamanda güneş panellerinden de enerji üretileceğini ve şarj için gerekli elektrik ihtiyacının güneşten sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem sanayicilerimize hem de Ankara'daki tüm elektrikli araç kullanıcılarına bu hizmeti vereceğiz. OSTİM şarj istasyonlarının elektrik birim fiyatları, OSTİM'in dışındaki şarj istasyonlarının elektrik birim fiyatlarından daha uygun fiyatta olacak. Bütün elektrikli araç kullanıcılarımızı OSTİM OSB'deki istasyonlardan araçlarını şarj etmeye davet ediyorum."