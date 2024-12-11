OSTİM/Aydın: Modelimiz ikili ticarette ve üretimde ‘odak’ olacak

İLHAN DUMAN

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Orhan Aydın, Nasıl Bir Ekonomi TV’de konuk olduğu Ekonomi Masası’nda Özbekistan’daki OSB projesini anlattı. OSTİM’in sadece bir organize sanayi bölgesi değil, bir ekosistem olduğunu ifade eden Aydın, “Bütün bileşenlerin bir arada bulunduğu, meslek yüksekokulundan, teknoparktan, üniversitesine kadar bir ekosistem oluşmuş durumda. Çok sayıda yabancı misafirimiz geliyor. OSTİM’de neler yaptığımızı anlattığımız zaman çok ilgilerini çekiyor. Bu modeli ülkelerinde de hayata geçirmek istiyorlar” dedi.

Özbekistan temsilcilerinin de modeli çok beğendiğinin altını çizen Aydın, “Taşkent’te bir ortak sanayi bölgesi önerisinde bulundular. OSTİM’deki uygulamaları Özbekistan’da da hayata geçirmek istediklerini söylediler. Özbekistan bizim için çok önemli. Hem tarih hem kültür hem de iş olarak 3 başlıkta ilgimizi çeken bir ülke. Bizim medeniyetimizin kaynaklarının, aydınlanmanın olduğu bir yer. Bunun içine ekonomiyi de katarak sürdürülebilir iş birliği ortamı oluşturma niyetiyle gittik. Taşkent’te bize 100 hektarlık bir alan tahsis ettiler. Biz de orada ciddi bir çalışma yaptık” bilgisini verdi.

Yatırımcı için adres olacak

Özbekistan’da kurulacak OSB’nin iki ülke ticaretinin qgeliştirilmesi için odak noktası olacağını söyleyen Orhan Aydın, “Buradan da oraya gitmek isteyen yatırımcılar için bir adres olacak. Oradaki sanayiciler için yeni model bir sanayi bölgesinde yatırım imkanı oluşacak. Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaretin, üretimin ve iş birliğinin artmasına vesile olacak bir hub olarak burayı planlıyoruz” dedi.

“Planda üniversite de var”

Özbekistan’da üniversite açmayı düşündüklerini belirten Aydın, “Oradaki üniversitelerle iş birliğiyle süreci başlatacağız. Üniversite, teknopark gibi burada yaptığımız her çalışmayı Özbekistan’da da yapmayı planlıyoruz” dedi.

■ “Üretene cömert davranılması gerekiyor”

Orhan Aydın, belirlenecek asgari ücrette işin ve üretimin eksene alınması gerektiğini, tabii ki insanın önemli olduğunu söyledi. Öte yandan üreticilerin genellikle eleman bulamamaktan yakındığını aktaran Aydın, “Bunun sebebini çok iyi tespit etmek lazım. Bunlardan biri de belirlenen asgari ücretler ve asgari ücretten alınan vergiler, stopajlar. Dolayısıyla insanlar sanayide çalışmak istemiyor. AVM’de güvenlik görevlisi olmayı tercih ediyor. Oysa AVM’de güvenlikçi olmak yerine sanayide üretime katılmayı teşvik edecek bir motivasyon kazandırmamız lazım” dedi. Aydın, üretime katılan insanların ödüllendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Alın teri, akıl teri, gönül teri ile çalışanlara mutlaka ücret konusunda cömert davranılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

■ “OSTİM Yatırım, KOBİ’lere potansiyel kazandırıyor”

Orhan Aydın, Ekonomi Masası’nda Borsa İstanbul’da işlem gören OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme AŞ’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şirketin, OSTİM’deki üretimi destekleme, KOBİ’lerle işbirliği yapma anlamında güzel işlere imza attığını ifade eden Aydın, “Özellikle dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm gibi yeni başlıklara bölgemizi hazırlama anlamında çabalar sarf ediyor. KOBİ’ler, arzu ettikleri zaman OSTİM Yatırım ile beraber büyük işletme potansiyelini ve kabiliyetini kazanabiliyorlar. Ostim Yatırım; proje ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım fonu kurdu ve teknoloji şirketlerine yatırım yaparak teknolojiyi geliştiren, katma değeri yüksek ürün üreten şirketlere abilik yapıyor. Dolayısıyla bizim için çok önemli. Biz bu alanımızı daha da genişletmek istiyoruz” dedi.