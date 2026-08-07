Otellerde doluluk geçen yılın gerisinde kaldı

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Türkiye'de otel doluluk oranları haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılı haziran ayında yüzde 57,8 olan doluluk oranı, 2026 yılının aynı ayında yüzde 52,23 olarak kaydedildi.

Buna göre otel doluluk oranında yıllık bazda 5,57 puanlık düşüş yaşandı.

Mayıs ayında yüzde 49,01 seviyesinde bulunan doluluk oranı ise haziranda yüzde 52,23'e yükseldi.

Yabancı turistlerin payı yerlinin iki katı

Haziran ayındaki toplam doluluk oranının yüzde 34,52'si yabancı, yüzde 17,71'i yerli turistlerden kaynaklandı.

Verilere göre haziran ayında ortalama kalış süresi yabancı turistlerde 3,39 gece, yerli turistlerde ise 1,95 gece olarak gerçekleşti.

Toplam ortalama kalış süresi de 2,71 gece olarak kaydedildi.