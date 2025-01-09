  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Otellerde doluluk oranı kasımda yükseldi
Takip Et

Otellerde doluluk oranı kasımda yükseldi

İşletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde doluluk oranı 2024 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayından daha yüksek bir seviyede gerçekleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Otellerde doluluk oranı kasımda yükseldi
Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında doluluk oranı %35,96 oldu. Geçen yılın aynı ayında oran %35,24 seviyesinde bulunuyordu.

Aynı ayda geceleme sayısı 11 milyon 809 bin 484 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayında geceleme sayısı 11 milyon 363 bin 529 seviyesindeydi. Gecelemelerin 6 milyon 176 bin 769'u yabancı, 5 milyon 632 bin 715'i yerli ziyaretçilerden oluştu.

Tesislere gelen kişi sayısı 2 milyon 243 bin 795'i yabancı, 3 milyon 85 bin 315'i yerli olmak üzere toplam 5 milyon 329 bin 110 oldu. Geçen yıl söz konusu ayda 5 milyon 119 bin 651 kişi tesislere giriş yaptı.

Ziyaretçilerin kalış süresi Kasım ayında aynı seviyede kaldı. Geçen yılın Kasım ayında 2,22 gün olan kalış süresi bu yıl da aynı oldu. Yabancıların kalış süresi 2,82 günden 2,75 güne inerken, yerlilerin kalış süresi 1,83 gün olarak sabit kaldı.

Ocak-Kasım Dönemi

Yılın ilk 11 ayında doluluk oranı %53,27 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde tesise gelen kişi sayısı 78 milyon 947 bin 621, geceleme sayısı 207 milyon 188 bin 374 oldu.

2025'te konut kredisi faizleri düşecek mi? Uzmanı net oran verdi2025'te konut kredisi faizleri düşecek mi? Uzmanı net oran verdiEkonomi

 

Ekonomi
KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin: 2025, bankacılık sektörü için daha iyi geçecek
2025, bankacılık sektörü için daha iyi geçecek
Doların Trump'ın yemin törenine kadar güçlü kalması muhtemel
Doların Trump'ın yemin törenine kadar güçlü kalması muhtemel
Türkiye'nin zeytin üretimi geçen yıl rekora ulaştı
Türkiye'nin zeytin üretimi geçen yıl rekora ulaştı
EBRD'nin yatırımları 2024 yılında rekor kırdı: Türkiye yine ilk sırada yer aldı
EBRD'nin yatırımları 2024 yılında rekor kırdı: Türkiye yine ilk sırada yer aldı
Depo Alım ihalesinde ortalama faiz yüzde 47,50
Depo Alım ihalesinde ortalama faiz yüzde 47,50
Rusya, Türkiye'den canlı kümes hayvanı ithalatını yasakladı!
Rusya, Türkiye'den canlı kümes hayvanı ithalatını yasakladı