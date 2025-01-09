Otellerde doluluk oranı kasımda yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında doluluk oranı %35,96 oldu. Geçen yılın aynı ayında oran %35,24 seviyesinde bulunuyordu.

Aynı ayda geceleme sayısı 11 milyon 809 bin 484 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayında geceleme sayısı 11 milyon 363 bin 529 seviyesindeydi. Gecelemelerin 6 milyon 176 bin 769'u yabancı, 5 milyon 632 bin 715'i yerli ziyaretçilerden oluştu.

Tesislere gelen kişi sayısı 2 milyon 243 bin 795'i yabancı, 3 milyon 85 bin 315'i yerli olmak üzere toplam 5 milyon 329 bin 110 oldu. Geçen yıl söz konusu ayda 5 milyon 119 bin 651 kişi tesislere giriş yaptı.

Ziyaretçilerin kalış süresi Kasım ayında aynı seviyede kaldı. Geçen yılın Kasım ayında 2,22 gün olan kalış süresi bu yıl da aynı oldu. Yabancıların kalış süresi 2,82 günden 2,75 güne inerken, yerlilerin kalış süresi 1,83 gün olarak sabit kaldı.

Ocak-Kasım Dönemi

Yılın ilk 11 ayında doluluk oranı %53,27 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde tesise gelen kişi sayısı 78 milyon 947 bin 621, geceleme sayısı 207 milyon 188 bin 374 oldu.