Otellerde doluluk oranları ılımlı yükseldi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde doluluk oranı Ağustos ayında yüzde 72,67 olarak gerçekleşti. Yedi aylık toplam doluluk oranı ise yüzde 47,04 oldu.

Aylık veri geçen yılın aynı ayına göre artış gösterirken 2023 ve 2024 yıllarının gerisinde kaldı.

Temmuz ayında yabancı ziyaretçilerden kaynaklanan doluluk oranı yüzde 39,82, yerli ziyaretçilerden kaynaklanan doluluk oranı ise yüzde 28,14 olarak kaydedildi. Böylece toplam doluluk yüzde 67,96’ya ulaştı.

Aynı ay konaklama tesislerine toplam 14 milyon 336 bin 497 geliş gerçekleşirken, toplam geceleme sayısı 39 milyon 131 bin 166 oldu. Ortalama kalış süresi 2,73 gün olarak hesaplandı.

Ocak-Ağustos döneminde konaklama tesislerindeki toplam doluluk oranı yüzde 47,04 olarak gerçekleşti. Bu dönemde yabancı ziyaretçilerden kaynaklanan doluluk yüzde 26,82, yerli ziyaretçilerden kaynaklanan doluluk ise yüzde 20,22 oldu.

Yılın ilk sekiz ayında tesislere toplam 71 milyon 992 bin 115 geliş kaydedilirken, geceleme sayısı 181 milyon 556 bin 879 olarak gerçekleşti. Ortalama kalış süresi ise 2,52 gün oldu.