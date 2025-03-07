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Otellerin doluluk oranı ocakta yükseldi

İşletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde doluluk oranı ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.

Haber Merkezi
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Otellerin doluluk oranı ocakta yükseldi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, geçen yıl Ocak ayında otellerde doluluk oranı %31,15 iken bu yıl %33,07 seviyesine yükseldi.

Ocak ayında geceleme sayısı 9 milyon 127 bin 580 olarak açıklandı. Önceki yılın aynı ayında geceleme sayısı 8 milyon 502 bin 645 seviyesindeydi. 2025 Ocak ayında gecelemelerin 3 milyon 612 bin 333'ü yabancı, 5 milyon 515 bin 247'si yerli ziyaretçilerden oluştu.

Tesislere gelen kişi sayısı 1 milyon 449 bin 599'u yabancı, 2 milyon 942 bin 583'ü yerli oldu.

Ziyaretçilerin kalış süresi önceki yılın Ocak ayında 2,10 gün olurken, bu yılın Ocak ayında 2,08'e geriledi.

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