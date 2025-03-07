Otellerin doluluk oranı ocakta yükseldi
İşletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde doluluk oranı ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, geçen yıl Ocak ayında otellerde doluluk oranı %31,15 iken bu yıl %33,07 seviyesine yükseldi.
Ocak ayında geceleme sayısı 9 milyon 127 bin 580 olarak açıklandı. Önceki yılın aynı ayında geceleme sayısı 8 milyon 502 bin 645 seviyesindeydi. 2025 Ocak ayında gecelemelerin 3 milyon 612 bin 333'ü yabancı, 5 milyon 515 bin 247'si yerli ziyaretçilerden oluştu.
Tesislere gelen kişi sayısı 1 milyon 449 bin 599'u yabancı, 2 milyon 942 bin 583'ü yerli oldu.
Ziyaretçilerin kalış süresi önceki yılın Ocak ayında 2,10 gün olurken, bu yılın Ocak ayında 2,08'e geriledi.