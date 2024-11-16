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Oto lastikçilerde hareketlilik başladı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Van’ın yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve don olayları, oto lastikçilerde hareketliliği artırdı.

Haber Merkezi
İHA
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Oto lastikçilerde hareketlilik başladı
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1 Aralık’ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde sürücüler, araçlarını kış şartlarına hazırlamak için lastikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kış lastiklerinin, zorlu hava şartlarında yola tutunma kapasitesi, güvenli sürüş ve kazaları önleme avantajlarıyla sürücüler için hayati öneme sahip olduğu belirtiliyor. Kasım ayıyla birlikte havaların soğuması ve don olaylarının başlaması, lastikçilerdeki hareketliliği de artırdı. Lastik ustaları, sürücülere 1 Aralık tarihini beklemeden kış lastiklerini taktırmaları çağrısında bulundu.

“Lastiklerini şimdiden değiştirsinler”

Konuya ilişkin konuşan oto lastik ustası Yusuf Sancak, bölgedeki araç sürücülerinin kış lastiği için 1 Aralık tarihini beklememesi gerektiğini belirtti. Don olayının başlamasıyla yazlık lastiklerin yol tutuş performansının düştüğünü ifade eden Sancak, “Vatandaşımızın kışlık lastiklerini şimdiden değiştirmesini istiyoruz. En azından 20 gün daha erken değiştirmeleri gerekiyor. Tabii genellikle vatandaşımız son güne bırakıyor. Van da karlı ve don olayının sürekli yaşandığı bir bölgedir. Kışlık lastiklerde kauçuk oranı düşük olduğu için daha iyi yolu tutar” dedi.

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