Otobüs bileti satışları yüzde 85 arttı

Otobüs bileti satışları sömestir tatilinin ilk günlerinde yüzde 85 arttı. Enuygun.com’un verilerine göre, yarıyıl tatilinin başladığı 23 Ocak Pazartesi günü ve öncesindeki hafta sonunu içerecek şekilde otobüs bileti satışları ve aramaları artış göstermeye başladı. 20 Ocak Cuma ve 23 Ocak Pazartesi arasındaki 4 günlük dönemde otobüs bileti satışları yüzde 85, otobüs bileti aramaları ise yüzde 55 arttı.

Bilet satışlarında en popüler ilk 5 rota İzmir-Ankara, Ankara-İzmir, İzmir-İstanbul Esenler, İstanbul Esenler-Adana, Ankara-Gaziantep arası seferler olarak sıralanırken, en çok otobüs bileti alınan ilk 5 destinasyon Ankara, İstanbul-Esenler, İzmir, Adana ve Antalya oldu.

Yolcu sayısında ise tek başına seyahat eden kişilerin oranı yüzde 68 olurken, 2 yolculu rezervasyonların yüzde 22 olduğu görüldü. Enuygun'un verilerinde dikkati çeken bir diğer nokta ise kadın yolcu sayısının yüksekliği oldu. Otobüs rezervasyonlarında kadın yolcu oranı yüzde 62 iken erkek yolcuların oranı yüzde 38 olarak kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Enuygun Otobüs İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, “Bir önceki haftaya göre yüzde 85'lik artış gösteren otobüs bileti satışlarında yüzde 68 oranında tek kişilik sepet yer alıyor. Bu dönemde özellikle öğretmenlerin tatil fırsatını değerlendirdiğini tahmin ediyoruz. Seyahat edilen illere baktığımızda ise hareketliliğin büyük şehirlere doğru olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.