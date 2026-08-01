Otobüs firmaları ikramları kıstı: Yakında su bile paralı olabilir

Bir dönem uzun yolculukların vazgeçilmezlerinden olan kek, bisküvi, dondurma ve çeşitli atıştırmalıklar birçok şehirlerarası otobüs firmasının ikram listesinden çıkarıldı.

Sektörde artık birçok firma yalnızca sıcak ve soğuk içecek ikramı yaparken, artan maliyetler nedeniyle ikram çeşitliliği her geçen gün azalıyor.

Kars Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Mustafa Kıransal, "Otobüsçüler can çekişiyor" dedi. Maliyetleri sıralayan Kınansal, "Kars İstanbul arası bin 500 kilometre ve sadece 2 bin 100 TL. Yolcu bedava, nasıl dondurma versin, nasıl kek versin ama yine biz az da olsa ikram dağıtıyoruz. Mazot 80 lira. Kars’tan İstanbul’a 56 bin lira sadece köprü ve otoyol parası. İkramlarda kısıtlama devam ediyor. Bir yıldır kaldırıldı kek ve bisküvi dağıtımı. Girdiler ucuz, çıktılar pahalı. Bir lastik 30 bin lira. Bir motor yaptırmak 600 bin lira" dedi.

Otobüslerde su bile parayla satılabilir

Türkiye Otobüs İşletmecileri Federasyonu (TOFED) Malatya Şube Başkanı ve Malatya Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Eyüp Fatih Bay da artan maliyetler karşısında ikramlarda kısıtlamaya gittiklerini söyledi.

Yakıt ve yol masraflarının yanı sora seyahat uygulamalarının bilet satışlarından yüksek komisyon aldığına dikkat çeken Bay, "Seyahat uygulamaları yüzde 13 komisyon alıyor, hiç ellerini sıcaktan soğuğa vurmadan. Millet de sağ olsun firmada aynı fiyat olmasına rağmen uygulamalardan bilet alıyor. Boş kalırsa otobüsçüler de her yerden, ikramdan kısıyor. Masraflar yüksek. Uygulamalar bilet firmalarını 20 gün sonra gönderiyor. Uçakta su satılıyor. Otobüslerde parayla ikram dönemi başlayacak. Her şey kendiliğinden pahalanıyor. Otobüslerde suyu parayla satarlarsa kimse şaşırmasın" ifadelerini kullandı.