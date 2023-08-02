Otoda bekleyen talep yeni rekor getirdi

İSTANBUL/EKONOMİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık bazda yüzde 115,4 artarak, tüm zamanların temmuz ayı satış rekoru kırıldı. EKONOMİ’ye konuşan sektör temsilcileri, bulunurluk sorununun azaldığı pazarda, geçmişten gelen siparişlerin teslim edilmesinin ve zam korkusuyla bazı tüketicilerin araç talebini öne çekilmesinin rekor satışlarda etkili olduğunu ifade etti. Yatırım amaçlı alımların azalmasıyla talepte yavaşlama sinyallerinin geldiği otomotivde, özellikle son çeyrekte satışlardaki ivmenin hız kesilebileceğine işaret ediliyor.

Otomobile parası yetmeyen ticari aldı

ODMD verilerine göre, temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 115,4 artarak 112 bin 459 adet oldu.

Temmuzda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artarak 85.916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 137,5 artarak 26 bin 543 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticarideki bu artışta, bu segmentte ÖTV oranlarının çok daha düşük olması ve dolayısıyla fiyatın otomobile göre daha ulaşılabilir olması etkili oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 83,1 arttı. Otomobilde 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlar yüzde 79,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç satışları ise 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 95,7 artış gösterdi.

Temmuz ayı satışlarındaki bu artışta tüketicilerin fiyatların artacağı endişesiyle alımı öne çekmesinin etkili olduğunu ifade eden MAİS AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Enflasyonist beklentiler ve kur salınımı, vatandaşın alım kararlarını öne çekmesinde halen etken. Eylül ayından itibaren yılın son aylarında talepte yavaşlama bekliyorum” dedi

“Ağustosta satış hızı yavaşlar”

Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, “Temmuz ayı beklentilerimizin üzerinde satış oldu. Tüketici zam beklentisiyle alımı öne çekerken, bulunurluğun artmasıyla uzun süredir sıra bekleyen müşteriler araçlarını teslim alabildi. Ancak ağustos ayıyla birlikte satış ivmesinde yavaşlama bekliyoruz” diye konuştu.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de geçtiğimiz günlerde EKONOMİ gazetesine yaptığı değerlendirmede talepteki yavaşlama sinyaline dikkat çekerek, yatırım amaçlı otomobil alımlarının azaldığını, sadece ihtiyacı olanların ya da aracını yenilemek isteyenlerin bayilere yöneldiğini söyledi.

Diğer yandan, taşıt kredilerine erişimin son düzenlenmelerle giderek zorlaştığına dikkat çeken yetkililer, satışların yüzde 85’e yakının nakit alım olduğunu, son çeyrekte bu oranın artmasını beklediklerini ifade etti.

7 ayda satışlar yüzde 63 arttı

2023 Ocak-Temmuz döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, ilk 7 ayda yıllık bazda yüzde 61,7 oranında artarak 516 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 68,0 artarak 152 bin 540 adet oldu. ODMD yetkilileri yılsonunda 900 bin ila 1 milyon adet arasında satış öngörüyor.

Elektrikli satışları artıyor

Satışların 89,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 48,5 oranıyla SUV otomobiller oldu. Benzinli otomobil satışları 355 bin 927 adetle satışlardan 68,9 pay alırken, elektrikli araçların 17 bin adeti aşarak satışlardan yüzde 3,4 pay alması dikkat çekti.

Zamlar durulmuyor

Yüksek enflasyon ve kurdaki yükselişe paralel otomobil fiyatları artmaya devam ediyor. Cardata verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde sıfır kilometre araç fiyatları 49 arttı. Artan maliyetler paralelinde markalar ağustos ayında da fiyatları güncellemeye devam ediyor.