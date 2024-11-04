Otokar'ın satış gelirleri yılın ilk 9 ayında yüzde 7 azaldı

Otokar'ın yılın ilk 9 ayında satış gelirleri, yıllık bazda yüzde 7 düşüşle 21,4 milyar TL'ye geriledi.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının 9 aylık döneminde otobüs pazarı yüzde 6 daralırken, Otokar’ın toplam yurt içi satış gelirleri yıllık yüzde 0,6 azalışla 7,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yurt dışı satış gelirleri 13,7 milyar TL'ye düştü

CNBC-e'nin haberine göre, yurt dışı satış gelirleri ise yıllık bazda askeri araç teslimatlarının etkisiyle yüzde 10,1 azalış göstererek 13,7 milyar TL'ye düştü. Yurt dışı satış gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı yüzde 64 oldu (9A23: yüzde 66). Kapasite kullanım oranı 9 aylık dönemde yüzde 46 olarak kaydedildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"2024 yılının 9 aylık döneminde yıllık bazda azalan satış gelirleri, kurların ihracat gelirleri üzerindeki olumsuz etkisi, satış karması (sales mix) ve finansman giderleri, kârlılıkta daralmaya neden oldu.

Brüt kâr, geçen yılın aynı dönemine göre satış gelirlerindeki azalış ve satılan malın maliyetindeki (SMM) artış etkisiyle yıllık bazda yüzde 23 düşüşle 3,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Kur ve satış karması etkisiyle brüt kâr marjı yüzde 15 oldu. SMM’nin, uzun süreli stok seviyelerinin etkisiyle satışlardan daha uzun bir süre için endekslenmesi, enflasyon muhasebesinin SMM üzerindeki etkisinin satışlardan daha yüksek gerçekleşmesine neden oldu.

Enflasyon muhasebesinin SMM üzerindeki olumsuz etkisi ile 531,8 milyon TL esas faaliyet zararı oluştu.

FAVÖK seviyesinde 844,8 milyon TL zarar kaydedildi. Enflasyon etkisiyle artan personel giderleri, faaliyet giderlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artmasına neden oldu. Faaliyet giderlerinin net satışlara oranı 2024’ün ilk 9 ayında yüzde 24 olarak gerçekleşti (2023 9A: yüzde 21).

Yüksek finansal borç seviyesi ve borçlanma maliyetleri finansman giderindeki artışa yol açtı. Parasal kazancın kârı olumlu etkilemesi ile 69 milyon TL vergi giderinden sonra net zarar 2,4 milyar TL olarak gerçekleşti."