Otomobil alma ihtimali yılın zirvesinde, konutta düşüş sürüyor

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Türkiye'de tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde otomobil satın alma ihtimaline ilişkin beklentileri Ağustos 2026'da güçlenirken, konut satın alma veya inşa ettirme ihtimaline yönelik değerlendirmelerde gerileme görüldü.

Tüketici eğilimi verilerine göre, gelecek 12 ayda otomobil satın alma ihtimalini gösteren endeks ağustosta 27,8'e yükseldi. Endeks temmuz ayında 26,7 seviyesindeydi. Böylece otomobil satın alma ihtimali aylık bazda yüzde 4 arttı. Gösterge, 2026'nın başındaki 23,2 seviyesine kıyasla da belirgin şekilde yukarıda bulunuyor.

Otomobil alma ihtimali yılın en yüksek seviyesinde

Otomobil satın alma ihtimalinde yılın ilk sekiz ayında genel olarak yukarı yönlü bir görünüm izlendi. Endeks ocakta 23,2, şubatta 23,6, martta 23,5 ve nisanda 26,5 oldu.

Mayısta 26,9'a çıkan gösterge haziranda aynı seviyede kalırken, temmuzda 26,7'ye geriledi ve ağustosta 27,8 ile yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Buna göre otomobil alma ihtimali endeksi ocak-ağustos döneminde yaklaşık yüzde 19,8 yükseldi. Ağustostaki seviye, 2025'in aynı ayındaki 23,9 değerinin de yaklaşık yüzde 16,3 üzerinde gerçekleşti.

Konut alma ihtimalinde zayıflama sürdü

Tüketicilerin gelecek 12 ayda konut satın alma veya inşa ettirme ihtimaline ilişkin endeks ise ağustosta 14,9'a düştü. Temmuzda 15,3 olan endeksteki aylık gerileme yüzde 2,6 olarak kaydedildi.

Konut alma ihtimali yılın ilk aylarında yükseliş göstermişti. Endeks ocakta 14,9 seviyesindeyken şubatta 15,3'e, martta 15,8'e ve nisanda 17,4'e kadar çıktı. Ancak nisandaki zirvenin ardından gösterge mayısta 16,5'e, haziranda 16,0'a, temmuzda 15,3'e ve ağustosta 14,9'a geriledi.

Bu görünüm, konut satın alma ihtimalinin son dört ayda aralıksız zayıfladığına işaret etti. Ağustos itibarıyla gösterge yeniden ocak seviyesine dönerken, Nisan 2026'daki 17,4 seviyesine göre yaklaşık yüzde 14,4 geriledi.

Buna karşın konut alma ihtimali endeksi, Ağustos 2025'teki 13,4 seviyesinin yaklaşık yüzde 11,2 üzerinde bulunuyor. Böylece yıllık karşılaştırmada iyileşme korunurken, yıl içindeki son eğilim aşağı yönlü oldu.

Ağustos verileri, tüketicilerin büyük ölçekli harcama kararlarında otomobil ve konut arasında farklılaşan bir görünüm ortaya koydu.Otomobil satın alma ihtimali yılın en yüksek düzeyine çıkarken, konut satın alma veya inşa ettirme beklentisi ilkbahardaki kazanımlarını büyük ölçüde geri verdi.