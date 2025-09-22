Otomobil ithalatına sert fren

Mehmet KAYA - ANKARA

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Kararı (Sayı: 10436)” sonrasında yazılı bir açıklama yaparak düzenlemenin mali karşılıklarını açıkladı. Açıklamada, sektörün tüm bileşenleri ile görüşülerek ilave mali yükümlülüklerin konulduğu kaydedildi.

Her bir otomobil başına ithalat tutarına göre yüzde oran veya maktu bir ilave vergi alınacak. Bunlardan hangisi yüksekse o uygulanacak.



Buna göre;

- Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için, adet başına yüzde 25 veya minimum 6 bin Dolar,

- Plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için adet başına yüzde 30 veya minimum 7 bin Dolar,

- Elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 Dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı: DTÖ’ye ve uluslararası kurallara uygun

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, alınan kararın Dünya Ticaret Örgütü kurallarına, Türkiye’nin AB Gümrük Birliği ve diğer serbest ticaret anlaşmalarına uygun olduğu belirtilerek, kararda yerli sektörü ve istihdamı korumak amacının taşındığı vurgulandı. Son dönemde, ticaret savaşları ve artan korumacılık uygulamalarına karşı, yerli üretimi korumak, ithalat baskısını azaltmak yönünde sürekli güncellemeler yapıldığı vurgulanan Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Otomotiv sektörü, ana ve yan sanayi üretimiyle oluşturduğu katma değer, ihracattaki yeri ve beraberinde getirdiği doğrudan ve dolaylı istihdamlar nedeniyle diğer sanayileşmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de önemli ve stratejik bir role sahiptir.

Gelinen aşamada, otomotiv piyasasında yaşanan küresel trendler, tedarik zincirindeki değişim ve dönüşümler, son dönemde dünya ticaretinde artış gösteren ve ülkemizi de yakından etkileyen ticaret savaşları ve artan korumacılık eğilimleri de dikkate alınarak, otomotiv sektörümüzün büyük ölçüde artan ithalatın baskısına ve haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerle korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede, artan ithalat baskısı karşısında, yerli üretimin pazardaki payını ve sektörün istihdamını korumak üzere, sektör ve tüketici faydası birlikte dikkate alınmak kaydıyla, binek otomobili ithalatında uygulanan mali yükümlülüklerde, konuyla ilgili tüm kurumlarımızla istişareler ve koordinasyon yapıldıktan sonra, yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.”