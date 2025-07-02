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Otomobil satışları haziranda yüzde 7 arttı

Otomobil satışları haziran ayında yıllık bazda yüzde 6,6 artarak 93.676 adet olurken; 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 5,4 oranında artarak 488.003 adet oldu.

Haber Merkezi
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Otomobil satışları haziranda yüzde 7 arttı
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Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Haziran ayına göre yüzde 11,1 artarak 118.013 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan aylık rapora göre, haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 93.676 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 32,4 artarak 24.337 adet oldu.

Raporda şöyle denildi:

"Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 46,6 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 45,3 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 52,0 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artarak 607.379 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 5,4 oranında artarak 488.003 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3,8 artarak 119.376 adet oldu."

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