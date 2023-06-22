Otomobil satışları yüzde 18 arttı elektrikli araçtaki artış yüzde 71

AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 36,5'i benzinli, yüzde 25'i hibrit, yüzde 14,3'ü dizel, yüzde 13,8'i tam elektrikli, yüzde 7,4'ü ise fişli hibrit oldu. Satışlardaki artışın üst üste onuncu ayda da devam etmesine rağmen açıklanan rakam, 2019'un aynı ayına göre hala yüzde 23 daha düşük.



Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, geçen ay yüzde 18,5 artarak 938 bin 950'ye ulaştı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan AB ülkelerinin mayıs ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerine göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, mayısta 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 18,5 yükselerek 938 bin 950 olarak tespit edildi. AB üyesi ülkelerde trafiğe kaydı yapılan yeni araç sayısı, Ocak-Mayıs 2023'te ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 4 milyon 393 bin 951'e yükseldi. Ancak Avrupa’da satışlardaki artışın üst üste onuncu ayda da devam etmesine rağmen açıklanan rakam, 5,7 milyon satışın kaydedildiği 2019'un aynı ayına göre hala yüzde 23 daha düşük.

Mayıs ayında AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 36,5'i benzinli, yüzde 25'i hibrit, yüzde 14,3'ü dizel, yüzde 13,8'i tam elektrikli, yüzde 7,4'ü fişli hibrit ve yüzde 3’ü de diğer yakıtlardan oluştu. AB ülkelerinde elektrikli otomobil satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 71 (70,9) yükselerek 129 bin 847'ye ulaştı.

EV pazarına Tesla öncülük etti

Elektrikli otomobillerin geçen yılın aynı ayında yüzde 10’un altında yer alan payı yüzde 13,8’e ulaşsa da fosil yakıtla çalışan otomobiller pazardan en büyük payı almaya devam etti. Benzinli ve dizelin satışlardaki payı yüzde 50’nin üzerinde yer aldı. 2015 yılı rakamlarına göre, dizel otomobiller tek başına Avrupa'daki tüm otomobil satışlarının %50'sinden fazlasını oluşturuyordu. Avrupa’da elektrikli otomobil satışlarındaki artışa, uyguladığı agresif fiyat politikasıyla pazar payını yüzde 2.6’ya yükselten Tesla öncülük etti. Tesla’nın pazar payı geçen yılın aynı ayında sadece yüzde 0.2 olmuştu. Pazar payını önemli ölçüde artıran Tesla’nın satışları mayısta 29 bin oldu. Avrupa Birliği’nde elektrikli ve hybrid (hem batarya hem de içten yanmalı motora sahip) araç satışları sağlanan devlet destekleri ve şirket filolarında düşük veya sıfır emisyonlu araç seçeneklerini tercih edilmesiyle son üç yıldır artıyor.

Almanya lider, ancak tablo bozulabilir

AB ülkeleri arasında otomobil satışları mayısta geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 23,1, Almanya’da 19,2 ve Fransa'da yüzde 14,8 arttı. Birlik üyesi 27 ülke arasında mayıs ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 246 bin 966, İtalya’da 149 bin 373, Fransa'da 145 bin 536 ve İspanya'da 92 bin 25 yeni otomobil tescil edildi. Almanya’da hafta başında açıklanan resmi rakamlara göre, tedarik zinciri sorunlarının hafiflemesiyle otomobil satışları mayısta da güçlenmeye devam etti, ancak analistler ekonomideki zayıflamanın önümüzdeki dönemde sektör üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Üreticilere göre, mayıs ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 243 bin 13 ile VW Grubu gerçekleştirdi.