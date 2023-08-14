Otomobil üretiminde yüzde 73,7’lik artış

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) 2023 yılı Temmuz ayında otomotiv üretim verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin otomobil üretimi bu yılın temmuz ayında yüzde 73,7 yıllık artışla 88 bin 214, otomotiv üretimi ise yüzde 48,4 artışla 135 bin 360 adet oldu.

Bu yılın ilk 7 alık dönemin de ise toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttı. Söz konusu dönemde, toplam üretim 870 bin 600 adet, otomobil üretimi ise 550 bin 615 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 697 bin 726 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 62 oranında arttı ve 516 bin 288 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde üretim yüzde 4, ağır ticari araç grubunda yüzde 28, hafif ticari araç grubunda geçen yılın aynı dönemine yüzde 2 arttı. 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 62, ağır ticari araç pazarı yüzde 38 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 68 arttı.

İlk 7 ayda toplam 586 bin 795 adetlik ihracat

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 26 oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 586 bin 795 adet, otomobil ihracatı ise 375 bin 670 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 17, euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 20,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 24 artarak 6,2 milyar dolar, euro bazında ise yüzde 24 artarak 5,7 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.