Otomobilde “lükse” kaçtık: 3 yılda satışlar 3’e katladı!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Konut satış verilerinde, ekonomide zor geçen bir yıl olan 2024’te satışların artması çok tartışılırken, ekonomideki bozulmayı da tartışmanın odak noktasına taşımıştı.

Konut satışlarındaki artışın hem yüksek fiyatlar hem alım gücündeki düşüş hem de yüksek faiz oranlarıyla birlikte bakıldığında; gelir dağılımındaki bozulma ile üst gelir grubunun tercih ettiği bir yatırım haline geldiği görülmüştü.

Otomobil satışlarında da aynı şekilde bir bozulma göze çarptı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Türkiye Otomotiv Pazarı verileri incelendiğinde, Türkiye’de son 3 yılda F yani üst lüks segmentteki araçların satışlarının yüzde 220 oranında arttığı görüldü.

Otomobil satışları ne durumda?

2017 yılından bu yana yıllık verilere bakıldığında, Türkiye’de satılan toplam otomobil sayısı 5 yılda yüzde 153 oranında artış gösteriyor. 2018’de kur ataklarının ardından, 2019’da sektörde satışların yavaşladığı görülüyor. 2020 yılında pandemide üretim ve tedarik zinciri sıkıntılarına karşın sektörde satışlar 2019’dan daha iyi bir performans gösteriyor. 2021 yılında da hem pandemi etkileri hem de yeniden kurda artış ve enflasyondaki yükselişte hızlanma bir satışlarda yeniden sınırlı bir yavaşlamaya yol açarken, 2022 sonrası ivme kazanarak 2023 ve 2024’te satışlardaki yüksek seyir dikkat çekiyor.

Orta sınıf "küçüldü"

Otomobile satışlarına segment bazında yani “sınıfsal” bakıldığında, piyasayı domine eden yani pazar payı yüzde 50 ila 60 aralığında olan C segment orta sınıf araç satışlarının toplam satışlarla hemen hemen paralel seyirde olduğu görülüyor.

Artışın 7 yılda toplamda yüzde 44, C segmentinde ise yüzde 40 olduğu orta sınıfın farklı segmentlerdeki araçlara da kaydığı görülüyor.

5 yıllık verilere bakıldığında vergi oranı düşük mini olarak geçen A segment ve “entry” olarak geçen yine küçük boyutta daha şehir içine yönelik hatchback tarzı otomobillerin satışındaki artışın orta segmentten çok olduğu da görülüyor. A segmentte 5 yılda satış adedi yüzde 413 oranında artarken, B segmentteki artış yüzde 216 oluyor.

Lüks araçlardaki artış çok yüksek

Lüks segment ve üst lüks segment otomobil satışlarındaki artışın son 5 yılda artış trendinin yüksek olduğu üstteki tabloda da görülürken, son 3 yılda ise diğer sınıf araçları geride bıraktığı görülüyor.

E segmentte lüks kategorisindeki otomobil satışları toplamdaki yüzde 74’lük artışı geride bırakarak yüzde 94 oranında artarken, F segment yani üst lüks sınıftaki araçların ise satışları yüzde 220 oranında artış gösteriyor.